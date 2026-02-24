El lince llega a Aragón: todo preparado para un hito histórico en la expansión de la especie

Waka y Winx serán los linces llegados de Doñana que se instalen en los alrededores de Zaragoza, siguiendo el programa de reintroducción de la especie al que se ha sumado Aragón. En estos momentos, la consejería de Medio Ambiente ultima los preparativos para crear un ambiente propicio a los felinos en una zona estepárea próxima a la capital aragonesa.

La zona de acogida se está construyendo en Torrecilla de Valmadrid y cuenta con un cercado de aclimatación de 18.000 metros cuadrados de superficie y más de cuatro metros de altura. El Gobierno de Aragónha mostrado los trabajos preparatorios para la reintroducción de estos dos linces ibéricos nacidos en la cuenca del Guadalquivir.

La zona en la que se instalarán Waka y Winx es vegetación rasa, cultivos de secano y molinos a poca distancia, perdices y conejos. En los primeros meses se favorecerá su aislamiento para que se acostumbren a su nuevo vecindario.

¿Cuándo estarán en libertad?

La previsión de realizar la primera suelta a mediados de marzo en la llamada finca Acampo Armijo, cerca de Torrecilla de Valmadrid. Los dos primeros ejemplares, procedentes del centro de cría en cautividad del Acebuche (Doñana) y llamados Waka y Winx, permanecerán en torno un mes en un cercado de aclimatación antes de su liberación definitiva al medio natural.

Preparativos en la zona donde se liberarán los linces en un primer momento / servicio especial

Desde Medio Ambiente destacan que se trata de la primera área de reintroducción en el Valle del Ebro y en el sector noreste peninsular, lo que supone un hito en la recuperación de la especie. En estos momentos se está construyendo en la finca, con cuyos propietarios se ha suscrito un convenio para la reintroducción.

Los trabajos se están viendo condicionados, no obstante, por la meteorología que está retrasando las obras. Transcurrido el periodo de aclimatación, se abrirá la puerta del cercado para permitir su salida al medio natural. Esto es fundamental para su adaptación al entorno y el aprendizaje de la caza de conejos de manera que su dispersión posterior sea lo más reducida posible y se asienten dentro de la zona planificada.

Cuatro parejas para este año

Posteriormente se introducirá una nueva pareja de linces, siguiendo el mismo procedimiento de aclimatación progresiva y se repetirá el proceso hasta completar las cuatro parejas (cuatro machos y cuatro hembras), autorizados por el grupo de trabajo del lince ibérico, que llegarán este año al Huerva.

Nunca el lince ha llegado tan al norte en su proceso de recuperación / Shutterstock

Los ejemplares procederán de los centros de cría en cautividad de la Olivilla (Jaén), Zarza de Granadilla (Cáceres) y Silves (Portugal) además del citado centro del Acebuche en el Parque Nacional de Doñana. Con esta variedad geográfica se busca evitar la endogamia en la especie.

Noticias relacionadas

El equipo de veterinarios y técnicos de campo del Gobierno de Aragón ha visitado a estos animales para acompañar al personal de los centros de cría en cautividad en los reconocimientos médicos y en la colocación de los collares GPS que permitirán su seguimiento una vez liberados. También se está trabajando en la colocación de rampas y escalas en balsas de agua, forradas con lona plástica como medida de prevención antiahogamiento así como en la creación de pequeñas balsas que sirvan de bebedero para el lince y otras especies.