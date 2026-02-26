Así es el agua más antigua jamás hallada en la Tierra: 2.640 millones de años

¿Cuál es el agua más antigua jamás localizada en la Tierra? Por el momento, sigue sin superarse el récord alcanzado por un grupo de geólogos en 2013, que descubrió en las profundidades de una mina canadiense una grieta que contenía el agua de mayor antigüedad conocida. Oculta a casi tres kilómetros bajo la superficie, esta reserva hídrica había permanecido sellada durante unos 2.640 millones de años, es decir, más de la mitad de la edad del propio planeta.

El depósito fue descubierto en una mina en Timmins, Ontario, una zona geológicamente conocida como el Escudo Precámbrico Canadiense, la parte más antigua de la corteza terrestre de Norteamérica. El sitio era un lugar ideal para investigar la historia geológica antigua, ya que sus capas de roca volcánica y sedimentaria se han mantenido relativamente intactas ante la erosión y la actividad sísmica, preservando esta agua de forma total.

Midiendo su antigüedad

El análisis del agua, publicado en la revista Nature en 2013, reveló una composición química que demuestra que se formó en condiciones atmosféricas extremadamente antiguas. Para determinar el momento concreto en que ello sucedió, los investigadores recurrieron al xenón y otros gases nobles. Dado que se trata de un tipo de gases que son químicamente inertes y no reaccionan con la mayoría de los demás elementos, sirven para efectuar este tipo de mediciones. Al analizar las proporciones de isótopos específicos, los científicos compararon la "huella" de estos gases en el agua con la evolución conocida de la atmósfera terrestre.

Zona en la que fue hallada el agua más antigua de la Tierra / Shutterstock

“Utilizando isótopos del agua, y en particular de gases nobles, podemos determinar cuantitativamente si las aguas tienen algún componente moderno. Y ninguno de ellos lo tiene, por lo que, de hecho, están aisladas del ciclo hidrológico moderno”, declaró a IFLScience la geóloga y una de las autoras del estudio, Barbara Sherwood Lollar, profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Toronto.

El trabajo inicial demostró que el agua tenía al menos 1.500 millones de años. Sin embargo, los autores de la investigación creen que podría ser mucho más antigua, ya que contenía gases que parecían provenir de rocas y sedimentos circundantes hace más de 2.600 millones de años, justo cuando se formaban los minerales.

Cuando aún no había plantas ni animales

Esta agua ha estado atrapada bajo tierra, aislada, desde mucho antes de que existieran las plantas, los animales o incluso las células complejas. Hace unos 2.600 millones de años, la atmósfera terrestre contenía poco o nada de oxígeno, y la vida se limitaba a simples organismos unicelulares. Incluso los continentes tenían un aspecto completamente diferente a lo que hoy conocemos. Bien puede decirse que la Tierra era otro planeta.

Una muestra del agua más antigua encontrada hasta ahora / Agencias

Curiosamente, el agua contenía incluso sustancias químicas que se sustentan la vida. Se trata de un hallazgo notable, porque significa que los ecosistemas microbianos pueden prosperar también en ausencia de luz y totalmente aislados de la atmósfera exterior, quizás durante millones de años. Si la vida en la Tierra puede vivir en estos entornos extremos, hábitats similares en otras partes del Sistema Solar, como los que se encuentran bajo la superficie de Marte, también podrían albergar vida.

Noticias relacionadas

¿A qué sabe esta agua tan extremadamente antigua? ¿Es apta para beber? La autora del descubrimiento no osó probarla, aunque ha afirmado que ya pudo notar su sabor amargo y salado por las salpicaduras que iban a su rostro durante la investigación. Según ha aclarado Barbara Shewood Lollar, esta agua puede ser mucho más salada que el agua de mar y, por supuesto, no es potable.