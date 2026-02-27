Las especies de salmón de España, únicas en el mundo, a punto de desaparecer por la inacción de políticos y pescadores

España corre el riesgo de perder sus poblaciones de salmón atlántico, unas «joyas genéticas» únicas en el mundo, por años de inacción de administraciones y pescadores, ha explicado Mauricio Gordillo, representante en España del Fondo del Salmón del Atlántico Norte (NASF, por sus siglas en inglés).

Se calcula que esta organización sin ánimo de lucro ha salvado a más de cinco millones de ejemplares de salmón del Atlántico (Salmo salar), una especie catalogada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) como «casi amenazada» por el declive de sus poblaciones (aproximadamente, han caído el 70 % desde los años 70/80), según ha recordado Gordillo a EfeVerde.

Mientras en Portugal está declarada en estado crítico, en España no cuenta con ninguna protección oficial, a pesar de que cada vez son menos los ejemplares que se ven en los ríos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, su zona de distribución en el país.

Comprar cuotas pesqueras para salvar el salmón

Fundada en 1989 para apoyar la labor del empresario y conservacionista Orri Vigfusson (premio Goldman), NASF se centró en sus inicios en comprar cuotas pesqueras de salmón frente las costas de Groenlandia e Islas Feroe, a las que viajan gran parte de las poblaciones procedentes de ríos de Europa para su desarrollo adulto.

Pescador de salmón en un río de la cornisa cantábrica / Europa Press

Gracias a su trabajo y al de otras organizaciones, actualmente, en Groenlandia sólo pueden pescar salmón pesquería locales y en cantidades muy reguladas (25 toneladas frente a las 800 que se pescaban a finales de los 90), mientras que en Islas Feroe está vedada, al menos hasta 2030.

Por ello, NASF centra ahora sus esfuerzos en acabar con la cría de salmones en granjas en el mar, con gran impacto en las poblaciones salvajes, así como en impulsar la pesca sin muerte y en concienciar de la necesidad de eliminar barreras fluviales en desuso, que hacen aún más difícil su tránsito entre ríos y mares (el salmón nace en el río, viaja al mar para crecer y vuelven al lugar en el que nació para desovar y morir).

Una de las grandes amenazas a las que debe hacer frente la especie, ha recordado Gordillo, es el cambio climático, que obliga a los salmones a buscar aguas más frías y a las que no pueden acceder, precisamente, por la existencia de esas barreras.

Falta concienciación

Lamentablemente, en España, la labor de NASF está obteniendo pocos frutos porque se trata de una especie que, a diferencia de otras como el oso o el urogallo, no despierta interés entre la población, y los pescadores no están concienciados de la necesidad de tomar medidas para garantizar su continuidad, ha criticado.

Un salmón remontando un río / Agencias

«Implantar aquí la pesca sin muerte es impensable (…), la única autonomía que está tomando medidas es Navarra, que ha vedado su pesca en las dos últimas temporadas», acción a la que este año se ha sumado también Galicia, ha apuntado Gordillo, que ha explicado que están intentando sin éxito participar en los órganos consultivos de las comunidades para asesorar, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como Reino Unido.

Esta falta de toma de conciencia y de acción por parte de administraciones y pescadores «está poniendo en grave peligro a las poblaciones más antiguas de Europa, pues fue en la Península Ibérica donde el salmón se pudo refugiar durante la glaciación», ha advertido.

«Su valor genético es altísimo, pero los pocos que están entrando en primavera en España, potenciales reproductores, se están sacrificando porque, salvo en Navarra, no se toman medidas. Nuestro primer objetivo es influir para que potencie la pesca sin muerte».

De 6.000 a 200 salomes en apenas 40 años

Mientras en los 80, en los ríos de la cornisa cantábrica se pescaban unos 6.000 salomes, con Asturias a la cabeza, el año pasado apenas se alcanzaron los 200, ha advertido.

El salmón de piscifactoría no es el más saludables, alertan los expertos de NASF / Agencias

«Si no hacemos nada, el futuro de la especie es muy negro. Está sufriendo mucho por el calentamiento y si, además, no permitimos que los pocos reproductores que entran puedan cumplir con su función estamos poniendo en peligro la viabilidad de las poblaciones en España.», ha insistido

Por otra parte, ha recordado que la gran mayoría del salmón atlántico que se consume procede de granjas en mar abierto, en las que el nivel de infectación por parásitos es altísimo y los animales están atiborrados de antibióticos, teniendo un impacto muy negativo en las poblaciones salvajes y la salud humana.

Evitar que esos salmones lleguen a las mesas es fundamental para acabar con este tipo de granjas, que deberían ser sustituidas por piscifactorías estancas con el fin de evitar el contacto con los animales salvajes.