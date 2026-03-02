¿Por qué no deberíamos calentar comida envasada en plástico en el microondas?

Cada vez más estudios demuestran que, si ya es desaconsejable comer alimentos o beber bebidas directamente de recipientes de plástico, más lo es todavía hacerlo cuando dichos envases son calentados junto a la comida que contienen. Ahora un nuevo informe, elaborado por Greenpeace, detalla el alcance de esta amenaza silenciosa y a menudo desconocida.

Los platos precocinados que se venden en el supermercado para calentar en el microondas constituye, sin duda, una comodidad para personas ocupadas. Sin embargo, pueden estar causando estragos en nuestra salud y en el medio ambiente, según el estudio de Greenpeace International, que es una revisión de 24 estudios científicos recientes sobre los riesgos que representan los platos preparados envasados en plástico.

En general, estos envases con comida contienen cientos de miles de diminutas partículas de plástico que se filtran a los alimentos que contienen, pero no solo eso, pues dichos nanoplásticos contienen, a su vez, sustancias químicas peligrosas que pueden tener efectos muy graves para la salud.

Las consecuencias de comprar sin pensar

"La gente cree que hace una elección inocua cuando compra y calienta una comida envasada en plástico", afirma Graham Forbes, responsable de la campaña global sobre plásticos de Greenpeace USA. "En realidad, estamos expuestos a un cóctel de microplásticos y sustancias químicas peligrosas que nunca deberían estar en nuestros alimentos ni cerca de ellos".

Estantes de comida preparada en un supermercado / Agencias

Por supuesto, no solo es el cuerpo humano el afectado por estas sustancias y materiales. Las bandejas y films de plástico para alimentos son una fuente de contaminación a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de combustibles fósiles hasta su fabricación, con un alto consumo de energía, y su eliminación final.

Y es que, cuando llega el momento de desechar estos plásticos de un solo uso, sus materiales multicapa dificultan mucho su reciclaje. Al descomponerse en micro y nanoplásticos, estos diminutos fragmentos se acumulan en suelos, ríos y océanos, dañan a los animales y vuelven a entrar en nuestra cadena alimentaria. Incluso cuando se reciclan, los plásticos se degradan y pueden volver a liberar aditivos peligrosos en los nuevos productos.

¿Son seguros las comidas envasadas cuando se calientan?

Según el informe, los alimentos preparados etiquetados como "aptos para microondas" pueden estar dando una falsa sensación de seguridad a los consumidores. La etiqueta, sostienen los autores, se refiere por lo general a la estabilidad estructural del envase, es decir, indica que resiste las altas temperaturas, pero no se refiere a si libera microplásticos o aditivos químicos a la comida.

Uno de los estudios analizados detectó entre 326.000 y 534.000 partículas de micro y nanoplásticos que se terminaban transfiriendo a los alimentos tras solo cinco minutos de calentamiento en microondas. Como es sabido, los nanoplásticos son lo bastante pequeños como para llegar potencialmente a los órganos y al torrente sanguíneo.

Muestras de micro y nanoplásticos / Nature

Los plásticos de los envases contienen más de 4.200 sustancias químicas peligrosas. La mayoría no están reguladas adecuadamente y algunas de ellas se han relacionado con cáncer, infertilidad, alteraciones hormonales y enfermedades metabólicas, señala el informe.

De hecho, en el interior del cuerpo humano se han detectado al menos 1.396 de esas sustancias químicas procedentes de plásticos en contacto con alimentos, y cada vez hay más pruebas que vinculan esta exposición con trastornos del neurodesarrollo, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes de tipo 2.

Las elevadas temperaturas de cocción, tiempos de calentamiento más prolongados, envases desgastados y alimentos grasos, que absorben más sustancias químicas, aumentan de forma significativa la cantidad de partículas de plástico y aditivos que se filtran a las comidas, según el informe.

La industria del plástico no ayuda

Además, las normativas actuales sobre los microplásticos liberados por los envases alimentarios son insuficientes a escala mundial, añade el documento, que culpa a la industria por negarse a reconocer este problema y retrasar así la regulación de esta materia.

Hay que evitar calentar comida envasada en plástico en el microondas / Agencias

En la Unión Europea, por ejemplo, los plásticos en contacto con alimentos se regulan mediante "límites de migración" para sustancias químicas conocidas, siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pero no existen umbrales específicos para las partículas de microplásticos.

El mercado de los platos preparados envasados en plástico ya supera los 160.000 millones de euros y, según un estudio de la consultora internacional Towards FnB, su valor podría acercarse a los 300.000 millones de euros en 2034 si los consumidores siguen priorizando la comodidad en vez de la salud.

En 2024 se produjeron en todo el mundo 71 millones de toneladas de platos preparados, lo que supone una media de 12,6 kilos por persona, según datos de mercado publicados por Statista.

Greenpeace pide que los plásticos en contacto con alimentos queden sometidos a controles mundiales más estrictos en el futuro Tratado Global sobre Plásticos de la ONU, con la eliminación progresiva y previa de los aditivos peligrosos, en vez de confiar solo en el reciclaje posterior.