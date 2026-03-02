Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Las instituciones públicas animan a los ciudadanos a diversificar la dieta y a aumentar el consumo de frutas, legumbres y verduras para mejorar su salud y la del planeta, pero, en cambio, destinan mucho más dinero a subvencionar los alimentos de origen animal que a los de naturaleza vegetal.

Así lo denuncia un informe de la entidad Foodrise, especializada en alimentación sostenible, que concluye que la Política Agrícola Común de la UE (PAC) destinó en 2020 más subvenciones a la producción de alimentos de origen animal que a los de origen vegetal. La carne roja, por ejemplo, es el origen de elevadas emisiones de gases de efecto invernadero que amenazan el clima mundial.

Según dicho estudio, los alimentos de origen animal recibieron en torno al 77% del total de las subvenciones de la PAC, unos 39.000 millones de euros del total de 51.000 millones desembolsados ese año.

La carne de vacuno y el cordero, señalados sistemáticamente como las principales responsables del daño climático dentro del sector, recibieron en 2020 unas 580 veces más subvenciones que las legumbres como las lentejas y las alubias.

Los alimentos de origen vegetal tienen muchísimas menos subvenciones de la UE / Agencias

La producción láctea obtuvo ese mismo año unas 554 veces más subvenciones de la PAC que los frutos secos y las semillas, mientras que la carne y los lácteos juntos recibieron más de diez veces más ayudas de la PAC que el cultivo de frutas y hortalizas.

El impacto climático de la carne y los lácteos

La industria de la carne no es solo un potencial peligro para la salud humana si se consume en exceso, sino que también es un agente activo de calentamiento global. Los alimentos de origen animal representan entre el 81% y el 86% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la producción alimentaria de la UE, pese a aportar solo en torno al 32% de las calorías y el 64% de las proteínas.

A escala mundial, la alimentación y la agricultura generan un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, solo por detrás de la quema de combustibles fósiles

A escala mundial, la alimentación y la agricultura generan un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, solo por detrás de la quema de combustibles fósiles. Según la calculadora de huella de carbono CO2 Everything, una ración de 100 g de carne de vacuno equivale a recorrer 78,7 km en coche y emite 15,5 kg de CO2 equivalente.

Animales hacinados en una macrogranja / Greenpeace

La huella de carbono de la ganadería se ha disparado en las últimas décadas, impulsada por las prácticas de la agricultura industrial moderna y por el enorme número de animales criados en granjas. Greenpeace estima que alrededor del 60% de todos los mamíferos que hay actualmente en el planeta son ganado, mientras que solo un 4% vive en estado salvaje (el 36% restante somos los seres humanos). Las aves de corral criadas en granjas suponen un abrumador 70% de todas las aves.

La soja para animales impulsa la deforestación

Cada uno de estos animales criados para la ganadería necesita mucha comida y espacio (lo que abre la puerta a macrogranjas intensivas que encierran a los animales durante la mayor parte de su vida) y provoca la destrucción de zonas que absorben carbono como bosques, pastizales y humedales. Numerosas investigaciones han puesto de relieve cómo la deforestación de la selva amazónica está impulsada por la demanda de soja.

A diferencia de lo que mucha gente cree, esa soja no se cultiva para alimentar a las personas, sino al ganado. Según la organización conservacionista WWF, casi el 80% de la producción mundial de soja se destina a la alimentación animal y su cultivo se ha duplicado en las dos últimas décadas, intensificando la deforestación.

Deforestación de la Amazonía / Agencias

Esta es la clave de por qué la ganadería contamina tanto, junto a otros factores como el uso de fertilizantes artificiales y las emisiones de metano propias del ganado vacuno.

Por una transición a dietas más saludables

"Es escandaloso que una parte tan desproporcionada de las subvenciones de la UE, por valor de miles de millones de euros de dinero de los contribuyentes europeos, se destine a apuntalar la producción de carne y lácteos de altas emisiones y a distorsionar la dieta de los europeos", afirma en declaraciones recogidas por Euronews Martin Bowman, de la organización 'Foodrise'.

"La PAC se encuentra en una encrucijada y los responsables políticos de la UE tienen una oportunidad enorme para cambiar de rumbo y adoptar las medidas necesarias que permitan una transición justa hacia dietas saludables, sostenibles y ricas en alimentos vegetales".

Bowman sostiene que esta transición tiene el potencial de aumentar los ingresos de los agricultores, reducir la dependencia de la UE de las importaciones, mitigar el cambio climático y mejorar la salud de la población europea. "Como mínimo, los alimentos de origen vegetal merecen una parte más justa de las subvenciones de la PAC para poder competir en igualdad de condiciones", añade.

Noticias relacionadas

Bowman instó a los responsables políticos de la UE a poner en marcha un Plan de Acción para la Alimentación Vegetal que impulse los alimentos de origen vegetal en toda la cadena de suministro, acompañado de un fondo que ayude a los agricultores a pasar de la ganadería a los cultivos.