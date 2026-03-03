Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Irán: precio vuelosAlicantina atrapada CatarIraníes en AlicantePagos Rocío Gómez Les NausDeuda perdonadaSanción Rafa MirRegina en Alicante
instagramlinkedin

Especies desconocidas

Científicos españoles descendieron a la cueva más profunda del mundo y encontraron algo sorprendente

Años después del hallazgo, sigue sin superarse el récord alcanzado la gruta Krubera-Voronya (Georgia)

La cueva de Georgia es considerada la más profunda del planeta

La cueva de Georgia es considerada la más profunda del planeta / Agencias

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

Descender al punto más profundo de tierra firme del planeta ya constituye una verdadera hazaña, y esto es lo que hizo en 2010 un grupo de científicos españoles, cuando bajaron a 1.980 metros bajo tierra en la cueva Krubera-Voronya, en Georgia, considera la cavidad más profunda del mundo. Pero, además, fue allí donde encontraron el animal terrestre que vive más alejado de la superficie, lo que supuso un verdadero récord en la biología mundial.

Los científicos descubrieron un ecosistema que prosperaba en ausencia de luz y en condiciones realmente extremas, con una humedad del 100% y una temperatura de casi 0ºC. Entre otras cosas, identificaron varios artrópodos que hasta entonces eran desconocidos por el hombre.

El protagonista es una criatura conocida como Plutomurus ortobalaganensis, que desde entonces ostenta el título del animal terrestre hallado a mayor profundidad en la Tierra.

Imagen del diminuto 'Plutomurus ortobalaganensis'

Imagen del diminuto 'Plutomurus ortobalaganensis' / Enrique Baquero/Wikimedia

El hallazgo fue realizado en el verano de 2010 por la expedición del equipo ibero-ruso CaveX en el sistema de cuevas Krubera-Voronja, en el Cáucaso Occidental y los resultados fueron publicados en la revista Terrestrial Arthropod Reviews en 2012. Los investigadores españoles pertenecían al Museo de Ciencias Naturales de Valencia y de la Universidad de Navarra.

Con anterioridad a la expedición CaveX, el récord lo ostentaba una especie de gusano descubierto a una profundidad de unos 1.300 metros en una mina de oro de Sudáfrica.

Un colémbolo sin ojos

La criatura es un colémbolo, un artrópodo que se parece mucho a un insecto, pero que en realidad pertenece a una rama diferente del árbol de la vida. Es realmente diminuto y no demasiado atractivo: es una criatura grisácea, sin ojos, con seis patas adaptadas a la vida en la oscuridad perpetua, se alimenta de hongos y materia orgánica en descomposición. La parte superior de su cabeza está provista de un par de antenas extremadamente largas, que utiliza para detectar señales químicas y navegar en un entorno sin luz.

A la derecha del gráfico, trazado de la gruta

A la derecha del gráfico, trazado de la gruta / Fundamentium

“En respuesta a estas condiciones, ninguno de estos animales tiene ojos y carece de pigmentación”, declaró a la prensa en 2012 Enrique Baquero, zoólogo y profesor de la Universidad de Navarra, uno de los autores del estudio. “Además, una de las especies ha desarrollado un quimiorreceptor —una especie de antena parabólica química— que le permite desplazarse en un entorno tan complejo”.

“Se alimentan de los hongos que crecen en él, contribuyendo a su descomposición y participando en la red de comunidades estables de artrópodos que existen en las cuevas”, añadió el Dr. Baquero.

Noticias relacionadas

La mayoría de las criaturas que viven en cavernas profundas pierden su pigmentación por completo. Sin embargo, aunque este colémbolo es extremadamente pálido, no está completamente desprovisto de pigmento. Su tenue y sutil rastro de color lleva a los investigadores a creer que la especie podría haber colonizado estas profundidades extremas hace relativamente poco tiempo en términos evolutivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
  2. El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
  3. Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
  4. Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
  5. Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
  6. La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
  7. Clarence Seedorf, animando al Hércules
  8. Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”

Nuevas denuncias de trabajadores de Glovo en Alicante

Esta es una de las carreras mejor pagadas en España: 40.000 euros y 88% de inserción laboral

Esta es una de las carreras mejor pagadas en España: 40.000 euros y 88% de inserción laboral

L’Ajuntament de Calp reforça el seu compromís amb Ucraïna en el Fòrum Global de Reconstrucció celebrat a Madrid

L’Ajuntament de Calp reforça el seu compromís amb Ucraïna en el Fòrum Global de Reconstrucció celebrat a Madrid

Mal día mañana para poner lavadoras o maratonear series: este es el sangrante motivo

Mal día mañana para poner lavadoras o maratonear series: este es el sangrante motivo

Compromís registra en Corts una batería de preguntas sobre Vertido O y acusa al PP y PSOE de “inoperancia”

Compromís registra en Corts una batería de preguntas sobre Vertido O y acusa al PP y PSOE de “inoperancia”

El Supremo obliga a dictar una nueva sentencia en el caso Brugal de Calp

El Supremo obliga a dictar una nueva sentencia en el caso Brugal de Calp

Alicante abrirá la comisión de investigación de las viviendas protegidas cuando se cierren los expedientes a los funcionarios

Alicante abrirá la comisión de investigación de las viviendas protegidas cuando se cierren los expedientes a los funcionarios

Dolón firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Elche y PP y Vox le dedican una palmera a Torrevieja

Tracking Pixel Contents