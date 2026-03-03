Los mayores bosques del planeta están moviéndose hacia el norte: este es el motivo

La mayor basa biológica del planeta, es decir, los grandes bosques del hemisferio norte, se está moviendo literalmente de lugar, tanto que la apariencia de la Tierra desde el espacio cambiará sutilmente en las próximas décadas, al variar su color. Ante el aumento de las temperaturas globales, los bosques boreales se están extendiendo gradualmente hacia el norte, hacia las regiones más frías de las latitudes más altas del planeta.

El bosque boreal, también conocido como taiga, es un bioma compuesto por vastos bosques de coníferas integrados por árboles perennes, como pinos, abetos y alerces. Además de una abundante flora, albergan una variada fauna, desde osos pardos y alces hasta bisontes y castores, además de búhos, águilas y otras aves.

Este bioma se extiende a lo largo de una amplia franja a través de las regiones septentrionales de Norteamérica y Eurasia, envolviendo el hemisferio norte como si fuera un cinturón verde. Esta amplia franja abarca partes de Alaska, Canadá, Islandia, Escandinavia, Rusia y algunas zonas de Asia.

Los bosques del norte se calientan más rápido

Sin embargo, esta distribución significa que este ecosistema es especialmente vulnerable al cambio climático. Se estima que el bioma del bosque boreal se está calentando cuatro veces más rápido que el promedio mundial, lo que ejerce una enorme presión sobre la rica fauna y flora que lo habita.

Los bosques están migrando hacia el norte por el calentamiento global / Agencias

En un nuevo estudio, investigadores de terraPulse y del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA analizaron los cambios que están experimentando los bosques boreales utilizando el registro satelital de cobertura arbórea más extenso y de mayor resolución recopilado hasta la fecha.

A lo largo de 35 años, el bioma del bosque boreal ha crecido en 844.000 kilómetros cuadrados, lo que supone un incremento de alrededor del 12%

Los datos, que abarcan los años 1985 a 2020, se procesaron mediante algoritmos de aprendizaje automático para obtener 224.026 imágenes recopiladas por los satélites Landsat 4, 5, 7 y 8. Ello dio lugar a mapas increíblemente detallados de la cobertura arbórea en todo el bioma boreal con una resolución de tan solo 30 metros.

Los bosques migran hacia el Norte

Esta investigación mostró una tasa de cambio sorprendente. A lo largo de 35 años, el bioma del bosque boreal ha crecido en 844.000 kilómetros cuadrados, lo que supone un incremento de alrededor del 12%. Todo este crecimiento se produjo en el norte, lo que significa que el cinturón verde se ha desplazado hacia el Polo Norte un promedio de 0,29° de latitud.

Las zonas más claras corresponden a bosques más recientes / NASA

Esta expansión podría parecer una tendencia favorable, pero la realidad es más compleja, porque, si bien hubo un crecimiento en el norte, las masas forestales retrocedieron en amplias zonas más al sur.

Además, la investigación también revela que un número importante de árboles viejos ha muerto, compensado por el nuevo crecimiento de bosques jóvenes. Y dado que los árboles pequeños y jóvenes no son tan eficaces para absorber el carbono de la atmósfera, el artículo señala que esta tendencia podría tener implicaciones directas en el ciclo global del carbono.

Si bien hubo un crecimiento en el norte, las masas forestales retrocedieron en amplias zonas más al sur

Recientemente, otro estudio relativo a las masas arbóreas del planeta desveló otra inquietante realidad. Los bosques se están volviendo más uniformes, dominados cada vez más por árboles de crecimiento rápido, mientras que las especies de crecimiento lento y longevas están desapareciendo. Son precisamente estas especies más lentas las que actúan como columna vertebral de los ecosistemas forestales, almacenando carbono, estabilizando los entornos y sustentando complejas redes de vida, especialmente en las regiones tropicales, donde la biodiversidad es mayor.

Los bosques del planeta están sufriendo grandes cambios / Agencias

Si el cambio climático y la explotación forestal continúan en los niveles actuales, es probable que los bosques favorezcan a los árboles de crecimiento rápido con hojas más ligeras y menor densidad de madera. Estas características permiten un crecimiento rápido en períodos cortos. Ejemplos comunes incluyen especies de acacia, eucalipto, álamo y algunos pinos.

"Aunque estas especies se establecen y crecen bien, son más vulnerables a sequías, tormentas, plagas y perturbaciones climáticas. Esto hace que los bosques sean menos estables y menos eficaces para almacenar carbono a largo plazo", afirma Jens-Christian Svenning, de la Fundación Nacional Danesa de Investigación y autor principal del estudio publicado en Nature Plants.