Barcelona, el puerto europeo con más emisiones de CO2 por sus ferries

El de Barcelona es el puerto europeo cuyos ferries emiten mayor contaminación por CO2, mientras que el de Las Palmas es el segundo por emisiones de óxidos de azufre (SOx). Algeciras y Santa Cruz de Tenerife figuran también entre los diez puertos que más SOx emiten en toda la Unión Europea. Esta es una de las conclusiones del estudio que acaba de divulgar el consorcio europeo Transport and Environment (T&E), que monitoriza el impacto ambiental del transporte. A diferencia de estudios anteriores, esta vez T&E se ha centrado exclusivamente en el impacto de los buques de pasajeros.

Los ferries que atracan en ciudades portuarias como Barcelona, Dublín y Nápoles son responsables de más contaminación atmosférica tóxica por SOx que todos los coches que circulan en esas ciudades, según dicho estudio. El informe, sin embargo, abre una puerta a la esperanza, pues indica que el 60% de los ferries europeos podrían ser eléctricos para 2035, y más de la mitad (52%) serían más baratos de operar que los buques con combustibles fósiles.

Barcos “viejos y contaminantes”

El estudio desvela que la edad media de los barcos de pasajeros que navegan en Europa es de 26 años, una antigüedad que complica su modernización.

Imagen de la cubierta de un ferry / Agencias

“Los ferries desempeñan un papel vital en la conexión de las islas europeas con el continente; sin embargo, muchos son viejos y contaminantes, lo que los hace perjudiciales para el clima y la salud de las personas que viven cerca de los puertos”, destaca T&E en un comunicado.

Emisiones de CO2 en los puertos europeos / T&E

Solamente en el año 2023, los 1.043 ferries europeos analizados por T&E, muchos de ellos de pequeño tamaño, emitieron a la atmósfera 13,4 millones de toneladas de CO₂, el equivalente a 6,6 millones de coches al año. Barcelona resulta ser, según el estudio, el puerto europeo responsable de las mayores emisiones de CO₂ por parte de ferries.

Contaminación por azufre

Dublín es actualmente la ciudad portuaria más contaminada de Europa por dióxido de azufre (SOx), seguida de Las Palmas de Gran Canaria y Holyhead. Santa Cruz de Tenerife y Algeciras figuran también entre los 10 puertos más contaminados de la UE.

Pese a la implantación de la Zona de Control de Emisiones, en Barcelona los ferries emiten casi el doble de SOx que todos los coches de la capital

Sin embargo, esta situación está llamada a cambiar en 2027, cuando se implementen nuevas Zonas de Control de Emisiones que limitarán la contaminación atmosférica causada por combustibles marítimos en el Atlántico Nororiental. Pero, como advierte T&E, incluso con este tipo de restricciones (como las que ya están en vigor en el Mediterráneo), hay ciudades como Barcelona donde los barcos aún emiten 1,8 veces más SOx que todos los coches de la capital.

La alternativa: electrificación

La transición a ferries eléctricos es una solución viable y, además, rentable que ya está empezando a despegar en Europa. A diferencia de otros sectores del transporte marítimo, los barcos de pasajeros son fáciles de electrificar, dado su menor tamaño y sus rutas fijas. T&E estima que al menos el 60 % de la flota europea de estos barcos podría funcionar con baterías para 2035, y muchas rutas ya son más económicas de operar con electricidad que con combustibles fósiles.

Al menos el 60% de los ferries europeos podrían funcionar con baterías para 2035, y muchas rutas ya son más económicas con electricidad que con combustibles fósiles, según T&E

“La electrificación y la hibridación podrían reducir las emisiones de CO₂ de los transbordadores hasta en un 42 %, mejorar la calidad del aire en las ciudades portuarias y, al mismo tiempo, reducir los costes operativos”, señala el informe.

Emisiones de SOx por ferries en la UE / T&E

Felix Klann, responsable de políticas marítimas de T&E, afirmó: «Los ferries deberían conectar comunidades, no contaminarlas. Hay demasiados barcos quemando combustibles fósiles contaminantes y lanzando aire tóxico a las ciudades portuarias europeas. Su electrificación podría reducir drásticamente las emisiones y brindar un aire fresco a millones de personas».

Noticias relacionadas

Las rutas de ferries eléctricos están empezando a aparecer en toda Europa, lo que demuestra que este sistema es comercialmente viable en muchos casos. El principal obstáculo para la expansión de los ferries eléctricos es la infraestructura de carga, pero no es algo tan complicado, según Transport and Environment. El 57 % de los puertos solo necesitaría pequeños cargadores de menos de 5 MW para hacer frente a las operaciones de los ferries eléctricos, afirma.