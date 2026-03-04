La cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa, logra duplicar su población en 5 años en España

Las actuaciones para conservar al pato más amenazado de Europa, la cerceta pardilla, han incluido la reciente suelta de 20 ejemplares en el marjal dels Moros de Sagunt (Valencia). De esta forma, la Generalitat pretende avanzar en la mejora de la población de esta especie catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y declarada en situación crítica en 2018 conforme a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus participó en la presuelta de estos ejemplares de casi un año, que han sido criados en el Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler, si bien este programa "también se desarrolla en el Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz y está financiado con fondos de la Unión Europea en el marco del programa Life Cerceta Pardilla dentro del proyecto LIFE 2021-2025", y coordinada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esperanzador cambio de tendencia

El conseller ha explicado que la cerceta pardilla, presente en marismas y lagunas de la Comunitat Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia, “ha sufrido en las últimas décadas un acusado declive como consecuencia de la pérdida y degradación de su hábitat, que constituye su principal amenaza”.

Ejemplares de cerceta pardilla en proceso de recuperación en Valencia / Levante EMV

No obstante, en los últimos años se ha producido un cambio de tendencia y, como ha señalado Martínez, “gracias al trabajo conjunto desarrollado en los últimos años, la población reproductora ha experimentado una evolución positiva”. Así, si en 2020 se contabilizaban únicamente 74 parejas reproductoras, en 2025 la cifra ha superado las 150, “lo que supone un incremento del 102,7 %”. Este avance, ha asegurado, “es fruto tanto de la mejora de hábitats como del programa de cría en cautividad y reintroducción”.

Inicio del programa

Desde el inicio del programa de cría en 2013, cuando se partió de 20 ejemplares procedentes del Parque Natural de El Hondo (Alicante), se han criado y liberado 2.174 ejemplares. De ellos, 1.111 se han liberado en humedales de la Comunitat Valenciana, entre ellos el Parque Natural de El Hondo, el marjal del Moros, el marjal de Almenara y el Parque Natural de l’Albufera, mientras que 501 han servido para reforzar poblaciones en otras comunidades autónomas y en Sicilia.

Durante 2025, los dos centros de recuperación de fauna de la Generalitat cuentan con 34 parejas reproductoras, de las que han nacido 311 pollos, que son criados por sus progenitores y, una vez alcanzan la independencia, se marcan y se trasladan a instalaciones de mayor tamaño hasta el momento de su liberación.

Dos ejemplares de la especie, en un humedal de la Comunitat Valenciana / Miteco

Martínez Mus ha explicado que la liberación “se realiza mediante el sistema de crianza campestre, que incluye una estancia previa de aclimatación en un jaulón de presuelta durante aproximadamente una semana. Este procedimiento mejora la adaptación a la vida en libertad y favorece la fijación de los ejemplares al humedal, lo que incrementa el éxito de la reintroducción”. Además, los técnicos medioambientales estudian previamente la compatibilidad con las poblaciones acuáticas existentes y han constatado el buen desarrollo de los ejemplares liberados con anterioridad, algunos de los cuales ya se han asentado en la zona.

Durante la suelta de estos ejemplares, el conseller ha subrayado “la importancia de recuperar la fauna y la flora para mantener y fortalecer la biodiversidad de la Comunitat Valenciana, donde cada especie autóctona constituye un eslabón imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas”.