Los contenedores de textil y aceite del Consorci Mare recuperan unos 13.500 kilos de textil y 2.500 litros de aceite en dos meses

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha presentado los datos de la recogida consorciada de los contenedores de aceite y textil instalados en una docena de municipios del territorio. En los primeros dos meses del año, se han logrado recuperar 13.493 kilos de textil usado y 2.549 litros de aceite de cocina usado.

“En este consorcio, compartimos la filosofía de que cuando más cerca estemos de los municipios y los vecinos y más fácil sea separar los residuos, mejores resultados conseguiremos. Y el proyecto piloto de la recogida consorciada de textil y aceite así lo demuestra,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “En solo dos meses, hemos logrado recuperar unas 13 toneladas de textil, evitando que acaben en vertedero y, con ello, su coste ambiental y económico”.

El proyecto piloto de la recogida consorciada de textil y aceite usado arrancó en octubre. La implantación de contenedores empezó en Benidorm y la Vila Joiosa: actualmente, se ha ampliado el servicio a los municipios de Guadalest, Sella, Benigembla, Tàrbena, Benimantell, Orba, Murla, Vall de Gallinera, El Verger y Alcalalí. Otros ocho municipios, como Llíber o Bolulla, han firmado recientemente el convenio de colaboración con el Consorci Mare: se implantarán los contenedores de textil y aceite usado antes de que finalice el mes de marzo.

El presidente de la entidad, González de Zárate, anima al resto de los 52 municipios consorciados “que se adhieran a esta prueba piloto y que la ciudadanía de los municipios separe en casa el aceite y el textil, es muy sencillo y nos ayuda enormemente a cuidar de nuestro medio ambiente”.

La importancia de separar textil y aceite usado

El textil, sea ropa, calzado o trapo, debe separarse en el contenedor apropiado. Si se deposita por error en el contenedor gris, es imposible de valorizar en el Complejo Ambiental de El Campello, y siempre acaba en vertedero. Usar el contenedor es muy fácil: los residuos textiles deben depositarse en una bolsa de plástico cerrada y, aunque estén en mal estado, se podrán reutilizar o reciclar. También se pueden depositar en la red de ecoparques móviles del Consorci Mare, que visitan semanalmente los 52 municipios.

El aceite de cocina usado, una vez frío, debe ser depositado en una botella de plástico de 1,5 litros bien cerrada. Nunca debe tirarse por el desagüe: si lo hacemos, acabará contaminando ríos y mares y afectando gravemente las redes de alcantarillado municipales. Tampoco se permite depositar en este contenedor aceite de motor, un residuo propio del ecoparque, o botellas de vidrio, que deben separarse en los iglús verdes.

El Consorci Mare, además, ha puesto a la disposición de la ciudadanía un teléfono para reportar cualquier incidencia relacionada con los contenedores de textil y aceite usado: 958 43 71 06.