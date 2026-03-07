Los incendios forestales podrían triplicarse en Europa antes de fin de siglo: "El Mediterráneo puede ser la zona más afectada"

Los incendios forestales podrían convertirse en un fenómeno mucho más frecuente y devastador en Europa en las próximas décadas. Un estudio internacional publicado este jueves en la revista científica 'Science' afirma que, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando al ritmo actual, la superficie quemada cada año en los bosques europeos podría llegar a triplicarse antes de finales de siglo. "En un futuro cercano, podríamos vivir no solo más incendios sino ver cómo los fuegos forestales alcanzan una superficie quemada más grande y dejan efectos más devastadores a su paso", afirma Josep Maria Espelta, investigador del CREAF y coautor del estudio. "Toda el área mediterránea destaca como uno de los puntos más amenazados de Europa por este fenómeno. En Catalunya, el riesgo se podría extender a prácticamente todo el territorio", añade el especialista.

La investigación, liderada por la Universidad de Múnich y por instituciones catalanas como el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) y la Universidad de Girona, analiza mediante simulaciones cómo distintos fenómenos que afectan a los bosques europeos podrían cambiar en función de cómo avance el cambio climático en las próximas décadas. Para ello, los investigadores elaboraron una serie de modelos para estudiar la evolución de incendios, plagas y temporales en los bosques europeos en tres escenarios distintos: si la humanidad reduce drásticamente las emisiones, si sigue emitiendo hasta ahora y si aumenta aún más sus niveles de polución atmosférica. A partir de ahí, se analizó cómo cambiarán los bosques europeos en función de cómo actuemos ahora.

El riesgo de incendios se multiplica

Las conclusiones son claras. Los análisis indican que todos los fenómenos adversos que afectan a los bosques europeos, desde los incendios forestales hasta las plagas, aumentarán a lo largo del siglo XXI. El riesgo que más preocupa es el de los grandes fuegos forestales. Sobre todo porque, según apunta este estudio, en el peor escenario climático la superficie forestal quemada cada año en Europa podría multiplicarse por tres respecto a la media de los últimos 20 años. Espelta afirma que este dato no se refiere únicamente al número de incendios sino también a su extensión. "Partimos de un escenario en que el riesgo de incendios ya ha aumentado de forma considerable en los últimos años y vemos que podría ir a más en los próximos años. De seguir así, tendremos un mayor número de incendios y alcanzarán una área mucho más extensa", afirma el científico en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Los incendios, si no se rebajan más las emisiones, aumentarán considerablemente / Pedro Puente Hoyos

El análisis identifica la región mediterránea como una de las más expuestas al aumento de los incendios. Bajo los escenarios de mayor calentamiento, se calcula que el 90% de los bosques mediterráneos podrían experimentar un incremento sustancial del riesgo de incendios. "El aumento de las temperaturas en esta región, que se calienta a un ritmo superior a la media global, y las sequías prolongadas generan condiciones ideales para la propagación del fuego", comenta Espelta, quien también añade que en el caso de Catalunya este peligro podría extenderse a prácticamente todo el territorio. Esto no significa que toda la región sufrirá incendios sino que, por culpa del avance del cambio climático, se darán con cada vez más frecuencia e intensidad las condiciones para que broten grandes fuegos forestales y se expandan con rapidez. Como, por ejemplo, la oleada de incendios que se registró el pasado verano en varios puntos de España.

Más plagas y bosques debilitados

Otra de las advertencias que lanza el estudio es que, de seguir así, el cambio climático también favorecerá la expansión de plagas forestales. En el peor escenario analizado, los daños provocados por insectos en los bosques europeos podrían aumentar más de un 50% antes de finales de siglo. En el análisis se explica como ejemplo el caso de los escarabajos perforadores de la corteza que afectan especialmente a las coníferas y que, debido al cambio climático, no solo están acelerando su ciclo reproductivo sino que además se están expandiendo a áreas donde hasta ahora no se habían avistado.

Procesionaria del pino, una de las principales plagas forestales / Agencias

Los modelos indican que una expansión de estos insectos podría poner en riesgo a muchos ecosistemas pero, sobre todo, a los pocos bosques maduros que quedan en Europa, unos ecosistemas clave para almacenar carbono y preservar la biodiversidad. "Los bosques europeos podrían verse afectados por muchas más plagas, incluidas las de procesionaria", afirma Espelta tras la publicación de este trabajo.

Pese a los mensajes de alerta, el estudio también deja espacio para cierto margen de optimismo o, mejor dicho, de esperanza. Los modelos muestran de forma clara que el futuro de los incendios, plagas y otras perturbaciones forestales dependerá en gran medida de lo que ocurra con las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Los expertos afirman que si los países aplican reducciones profundas de emisiones y avanzan hacia una rápida descarbonización, el incremento de estos fenómenos adversos podría limitarse a cerca de un 20%. "Estamos a tiempo de esquivar los peores escenarios, pero la actuación debe ser drástica y debe ser ya", advierte el científico, quien también afirma que urge mejorar la gestión forestal, recuperar paisajes agroforestales y aumentar la autoprotección en las zonas habitadas cercanas al bosque para minimizar la amenaza que suponen los grandes incendios.