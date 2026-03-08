¿Cuál es el origen de esta misteriosa roca partida en dos en el desierto de Arabia Saudí?

Existen formaciones geológicas que, pese a haber sido creadas por la naturaleza, parecen el resultado de algún tipo de obra artificial. En pleno desierto de Arabia Saudí, unos 50 kilómetros al sur del oasis de Tayman, se alza una de las estructuras más sorprendentes de la naturaleza en esa parte del mundo. Se trata de una formación geológica consistente en una gigantesca roca, de superficie totalmente plana y nueve metros de anchura por seis de altura, sostenida sobre un doble pedestal. Lo más curioso de todo, sin embargo, es que esta enorme losa se halla partida en dos mediante un corte totalmente recto.

Se trata de un elemento que ha suscitado una gran cantidad de teorías, algunas de ellas realmente estrafalaria. Aunque sigue sin haber una respuesta definitiva a quién, cómo y por qué se alzó semejante roca ahí, lo cierto es que no se necesitan autorías alienígenas para explicar este fenómeno.

La división que parte en dos esta roca de arenisca es tan recta que parece cortada con láser y eso es lo que alimenta todo tipo de interpretaciones para la llamada roca de Al Naslaa.

Primer plano de la grieta y algunos de los petroglifos / Agencias

Los expertos señalan que se trata de un petroglifo de grandes dimensiones, es decir, un conjunto de imágenes que se han grabado en la superficie de una roca. Aunque no siempre de forma muy clara (pues la erosión ha jugado su papel), en la superficie de Al Naslaa se pueden ver representaciones de caballos árabes, cabras monteses y seres humanos.

Aunque por ahora se desconoce con exactitud la fecha en que se realizaron estos grabados, se cree que pueden datar de hace miles de años.

El misterioso origen de la división

Existen varias teorías sobre la línea perfecta que parte en dos Al Naslaa. Una de ellas sostiene que la roca se asienta sobre una falla y que esta división se produjo cuando el terreno sobre el que se asienta la formación se desplazó, provocando así que se partiera por la mitad a partir de un punto débil.

La grieta creada de este modo podría haberse convertido en una especie de túnel de viento para las ráfagas de arena que barren de forma incesante este paisaje. A medida que los granos han ido pasando a través de la grieta durante miles de años, habrían lijado y pulido lo que era una grieta irregular hasta crear unos bordes perfectamente rectilíneos.

Vista posterior de la roca / Agencias

Otras hipótesis, en cambio, apuntan a que esta separación podría ser una diaclasa, nombre que en geología recibe una fractura formada de forma natural en una roca sin desplazamiento. Son fracturas que dividen las rocas y a menudo puede ser totalmente rectas, como la que se observa en Al Naslaa.

No se detienen aquí las posibles explicaciones. Otra de ellas señala que la meteorización por hielo-deshielo pudo haber causado la división. Si en algún momento del pasado se hubiera introducido agua en una pequeña grieta, esta podría haberse congelado y expandido, agrandando gradualmente la grieta y aumentando la probabilidad de una mayor erosión por hielo-deshielo. Si el clima volviera a calentarse, todo el hielo desaparecería, pero dejando una división perfecta en la roca arenisca.

Al Naslaa incluso podría haber sido partida en dos por la acción deliberada de los humanos. Los expertos recuerdan que herramientas metálicas sencillas podrían haber cortado la roca por el centro sin demasiadas complicaciones, aunque habría que preguntarse por el motivo de tan laborioso trabajo.

Es posible que civilizaciones antiguas crearan esta peculiar escultura como punto de referencia geográfica, lugar de culto religioso o, tal vez, una muestra temprana de arte. Aunque también es posible que las inscripciones realizadas obedezcan a un simple motivo de entretenimiento de los antiguos habitantes de la zona.