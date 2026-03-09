El 80% de las manzanas de España tiene residuos de varios pesticidas a la vez, según un estudio

La organización PAN Europe, en colaboración con otras 13 entidades de la UE y Suiza, ha analizado 59 muestras de manzanas de producción local procedentes de los mercados de 13 países, entre ellos España, y ha encontrado que el 93% tenían presencia de al menos un pesticida y el 85% de ellas tenía presencia de más de un pesticida a la vez. De media, cada manzana contenía 3 pesticidas diferentes, aunque alguna manzana llegaba a tener hasta 7 pesticidas a la vez.

Aunque la media general de manzanas con residuos múltiples es del 85%, ese porcentaje varía en cada país. En 8 países, todas las manzanas analizadas tenían residuos de varios pesticidas al mismo tiempo. En 3 países (España, Francia e Italia), un 80% de los casos analizados tenían varios pesticidas al mismo tiempo.

El estudio ha analizado las manzanas de numerosos países europeos / Agencias

En cambio, en otros estados los niveles son mucho menores. Los dos países con un menor porcentaje con residuos de múltiples pesticidas son Dinamarca, con un 20% de las muestras, y Bélgica, con un 50%.

Riesgo para bebés y embarazadas

Más allá del problema de los residuos múltiples, el documento de PAN Europe muestra especial preocupación por los más pequeños, pues señala que, "si se vendieran como alimento procesado para bebés, el 93% de las muestras de manzana (analizadas) no estarían permitidas, ya que superan el límite legal de 0,01 mg/kg. De hecho, la UE ha establecido límites estrictos para niños menores de 3 años con el fin de proteger su desarrollo".

El 71% de las manzanas analizadas están contaminadas con pesticidas que la UE ha clasificado como muy tóxicos

Los autores del informe recomiendan a los padres que den prioridad a las manzanas de agricultura ecológica, a fin de limitar la posible presencia de residuos de pesticidas. Es más, sentencian que "resulta incomprensible que las autoridades públicas no recomienden encarecidamente a los padres y profesionales de la educación infantil que alimenten a los niños pequeños exclusivamente con frutas y verduras ecológicas". Unos consejos que, añaden, también deberían extenderse a las mujeres embarazadas.

Rociados hasta 30 veces antes de ir a la venta

Según PAN Europe, los cultivos de manzanos convencionales (es decir, los no ecológicos) son uno de los mayores consumidores de pesticidas, lo que puede implicar que se rocíe con estas sustancias hasta 30 veces antes de llegar a los mercados. Diferentes informes previos, como los de la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), han destacado que las manzanas convencionales suelen estar entre los tipos de frutas que con mayor frecuencia presentan residuos múltiples de pesticidas.

Lavado de manzanas en una factoría / Agencias

El informe proporciona otros datos preocupantes, como que el 71% de las manzanas analizadas están contaminadas con pesticidas que la UE ha clasificado como muy tóxicos y, a consecuencia de ello, incluidos dentro de la categoría de Candidatos a la Sustitución. Son sustancias que deberían haberse ido eliminando del mercado, pero que aún se siguen usando. Es más, lejos de ello, se ha comprobado cómo durante la última década su presencia en los alimentos europeos incluso ha aumentado.

Incumplimiento de las normativas

El informe denuncia que las manzanas analizadas contienen sustancias que, aplicando las normas vigentes de la UE, deberían haber sido prohibidas. Llama la atención, según el documento, la presencia de algunos de los pesticidas más tóxicos y polémicos.

Como manifiesta Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin tóxicos, que colabora con PAN Europe en la difusión de esta problemática, "el principal motivo de preocupación expresado en el informe es que las manzanas son una de las frutas más consumidas y, sin embargo, un altísimo porcentaje de las analizadas tiene residuos tóxicos, no ya de un solo pesticida sino de un cóctel de varios a la vez”.

Noticias relacionadas

Y es que las autoridades “solo han evaluado el riesgo de exponerse a cada pesticida por separado y no el efecto cóctel, que puede ser muy superior". Por eso, al igual que hace el informe, De Prada recomienda a los ciudadanos que "primen el consumo de manzanas ecológicas locales, en cuyo cultivo no se han empleado pesticidas sintéticos, lo cual podría entrañar beneficios sanitarios por suponer una reducción significativa de la exposición a estas sustancias tóxicas".