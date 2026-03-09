Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar

Son conocidas las largas migraciones que realizan las aves, volando en muchos casos miles de kilómetros sin parar. Casos como el de los vencejos y golondrinas, o varias especies de halcones y anátidas, entre muchos otros ejemplos, demuestran que estos animales pueden realizar vuelos realmente increíbles. Sin embargo, de momento, la que hasta ahora figura como la migración sin escalas más larga jamás registrada corresponde a una aguja colipinta designada con la identificación B6, que en 2022 estableció un récord mundial, al recorrer la impresionante distancia de 13.558,7 kilómetros desde Alaska hasta Tasmania, Australia, y ello, con tan solo 4 meses de edad.

Esta ave limícola, que también puede observarse en numerosos puntos de la costa española, puede llegar a tener una envergadura de 72 centímetros y un peso máximo de 630 gramos. Su largo pico es una de sus características más vistosas.

Al objeto de monitorizar la migración de las agujas colipintas juveniles (Limosa lapponica), un estudio de investigadores equipó a las aves con diminutos transmisores satelitales de 5 gramos alimentados por energía solar, además de anillos metálicos en las patas para que cada ave, en caso de ser capturada en su migración hacia el sur, pudiera ser identificada correctamente.

13.500 kilómetros de un tirón

Tras alimentarse en el delta del Kuskokwim, cerca de Nome, Alaska, la aguja colipinta B6 alzó el vuelo el 13 de octubre de 2022 y, tan solo 11 días después, llegó a Australia (26 de octubre), tras recorrer más de 13.500 kilómetros. Lo más notorio es que este animal realizó tan impresionante viaje con tan solo cuatro meses de edad.

No se trata de un caso excepcional, ni mucho menos, en esta especie. Estas aves migran estas distancias tan largas cada año, pero nunca hasta ahora se había registrado de forma fehaciente la longitud de estos vuelos hacia el sur.

Estas aves son capaces de reducir el tamaño de sus órganos internos para obtener más espacio para sus reservas de grasa.

"Solíamos pensar que se detenían en ruta", declaró Sean Dooley, de BirdLife Australia, al portal IFLScience nada más conocerse esta hazaña zoológica. Pero resulta que las masas de tierra que sobrevuelan en su épico viaje "generalmente no son buenos lugares de alimentación para estas aves", confirmó Dooley.

También presente en España

La aguja colipinta se alimenta de insectos, gusanos, moluscos y crustáceos. Alaska es una de sus principales zonas mundiales de reproducción, ya que ofrece una gran cantidad de ecosistemas costeros que no solo abastecen de alimento a las agujas, sino que también albergan a un total de 37 especies de aves playeras migratorias.

Sin embargo, la especie también está presente en España. Durante sus migraciones aparece en zonas costeras de la Península, aunque resulta mucho más abundante en la fachada cántabroatlántica y bastante más rara en el Mediterráneo. Es común en Canarias, según informa SEO/BirdLilfe.

Como invernante se presenta de forma escasa y se concentra sobre todo en el Parque Natural Bahía de Cádiz, en las marismas del Odiel y del Guadalquivir, la bahía de Cádiz, el delta del Ebro, Santoña y algunas rías gallegas.

Estas especies costeras son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la degradación del hábitat. Otras amenazas son la destrucción de sus hábitats y la propagación de enfermedades infecciosas.