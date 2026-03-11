Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo en Alicante hoyDana Museo NinotsRegistro lluviasComisión investigación Les NausPisos turísticosHomicidio imprudente La Carrasqueta
instagramlinkedin

Investigación

Misterio resuelto: ¿Por qué los gatos siempre caen de pie?

El diseño anatómico de los felinos favorece un ‘aterrizaje’ controlado en casi todas las ocasiones

Un gato en plena caída

Un gato en plena caída / Anatomical Record

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

Cuando los gatos caen, suelen quedar en pie. Esta asombrosa capacidad para enderezarse antes de tocar el suelo viene desconcertando a los científicos desde hace mucho tiempo. Ahora, un equipo de la Universidad de Yamaguchi en Japón ha encontrado la respuesta: todo se debe a que su columna torácica es más flexible que la lumbar, como detallan en un estudio publicado en la revista The Anatomical Record.

El reflejo de enderezamiento en el aire es una maniobra compleja que protege a los gatos de lesiones graves en determinadas caídas. Al caer, la columna se tuerce, lo que parece contradecir las leyes de la física, puesto que un objeto en el aire no debería poder girar sin algo que lo impulse.

Cómo se retuercen los gatos en el aire

Para descubrir cómo lo hacen, los investigadores primero estudiaron las columnas vertebrales de cinco cadáveres de gatos. Separaron la columna torácica (parte superior/media de la espalda) de la columna lumbar (parte inferior de la espalda) y las sometieron a pruebas mecánicas bajo fuerzas de torsión para medir la flexibilidad, la fuerza y la resistencia a la rotación.

Fases de la caída de un gato, según el estudio publicado

Fases de la caída de un gato, según el estudio publicado / Anatomical Record

El equipo también utilizó cámaras de alta velocidad para filmar a dos gatos sanos mientras se dejaban caer sobre una almohada. Les colocaron marcadores en los hombros y las caderas para monitorizar los movimientos de las diferentes partes de su cuerpo.

Columna vertebral flexible

El equipo descubrió que la columna vertebral del gato no es uniformemente flexible. Las diferentes partes se mueven de distintas maneras para ayudar al animal a aterrizar con seguridad. La columna torácica es increíblemente flexible y tiene una zona neutra que puede girar libremente casi 50 grados con muy poco esfuerzo. En cambio, la columna lumbar es mucho más rígida y actúa como estabilizador.

El mecanismo de caída de un gato está relacionado con su anatomía

El mecanismo de caída de un gato está relacionado con su anatomía / Pixabay

Durante el enderezamiento aéreo, el gato gira primero la cabeza y las patas delanteras hacia el suelo porque la columna torácica es flexible y la parte delantera del cuerpo es más ligera. Luego le sigue la mitad trasera. La columna lumbar rígida actúa como un ancla sólida, permitiendo al gato girar con la parte delantera sin perder el control.

"Estos resultados sugieren que la rotación del tronco durante el enderezamiento aéreo en los gatos ocurre secuencialmente, con el tronco anterior girando primero, seguido del tronco posterior, y además, su columna torácica flexible y su columna lumbar rígida en torsión axial son adecuadas para este comportamiento", comentaron los autores del estudio en su artículo.

Noticias relacionadas

Los hallazgos podrían ser más que una simple explicación de esta curiosa habilidad felina. Los investigadores sugieren que podrían mejorar los modelos matemáticos del movimiento animal, ayudar a los veterinarios a tratar lesiones de columna e incluso diseñar robots más ágiles y precisos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
  2. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  3. Elche suspende clases en tres centros y ya se superan los 69 litros por metro cuadrado junto al Martínez Valero
  4. Peter Singer, filósofo: 'Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo
  5. El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
  6. Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
  7. Inician la construcción de las primeras dos casas de una 'ecoaldea' de 500 viviendas en El Comtat
  8. Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana

Misterio resuelto: ¿Por qué los gatos siempre caen de pie?

Misterio resuelto: ¿Por qué los gatos siempre caen de pie?

El 95% de la ciudadanía respalda las inversiones turísticas de l’Alfàs del Pi financiadas con fondos europeos

El 95% de la ciudadanía respalda las inversiones turísticas de l’Alfàs del Pi financiadas con fondos europeos

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

De Japón a San Vicente del Raspeig: una escritora desgrana las luces y sombras que envuelven al país nipón

De Japón a San Vicente del Raspeig: una escritora desgrana las luces y sombras que envuelven al país nipón

Más de 6.000 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil: así es la mayor oferta de empleo público en 15 años

Más de 6.000 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil: así es la mayor oferta de empleo público en 15 años

Les Fogueres de Sant Joan se apoyan en las Fallas de Valencia para ser Patrimonio de la Humanidad

Cae una banda que robaba coches en Alicante y Valencia para venderlos en Francia

El PP surfea entre el rendir cuentas, el estado de El Hierro y la sesión de control a Pedro Sánchez

El PP surfea entre el rendir cuentas, el estado de El Hierro y la sesión de control a Pedro Sánchez
Tracking Pixel Contents