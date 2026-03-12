¿Nos quedamos sin pulpo?: su pesca en Asturias puede quedar totalmente prohibida desde abril si no remontan las capturas

Las cofradías del noroccidente asturiano afrontan con prudencia y preocupación la posibilidad de que la pesca del pulpo quede totalmente prohibida a partir de abril si las capturas no remontan este marzo. La advertencia trasladada por la Dirección General de Pesca del Principado llega tras dos meses de campaña marcados por los temporales y por unos desembarcos muy por debajo de lo habitual, según se desprende de las declaraciones de los patrones mayores consultados por este diario.

Aunque el sector evita pronunciarse de forma definitiva hasta que concluya el mes de prueba fijado por la Administración autonómica, entre los patrones mayores de Luarca, Puerto de Vega, Viavélez, Ortiguera, Tapia de Casariego y Figueras se repite una idea común: el pulpo atraviesa un momento delicado desde hace varios años y, si la situación no mejora, una parada temporal acompañada de ayudas podría ser la única vía para intentar recuperar el recurso.

"No hay sobrepesca"

El patrón mayor de la cofradía de Puerto de Vega, Adolfo García, que también es el portavoz de la Federación de Cofradías de Asturias, es prudente. Prefiere no adelantarse a las decisiones que deberá tomar el sector de forma conjunta. "De momento, no podemos decir nada porque se quedó en analizar la situación a finales de mes. No voy a hacer ninguna declaración, porque todavía es algo de previsión y hay que ver qué pasa", señala. No obstante, sí quiere dejar claro que, a juicio del sector, el problema no está en la presión pesquera.

"Lo que tenemos toda seguridad es que no hay sobrepesca. Los planes de gestión están más que avalados y la presión pesquera actual es alrededor de un 50% menor que hace cinco o seis años", afirma, y recuerda, además, que el pulpo del Occidente cuenta desde hace casi una década con certificación de sostenibilidad.

Llevamos tres años en declive y el año pasado ya se habló de reservar fondos para compensar una parada si era necesario" Manuel Jesús Iglesias — Cofradía de Luarca

En la cofradía de Luarca, su patrón mayor, Manuel Jesús Iglesias, reconoce que el sector ya contemplaba este escenario desde el final de la campaña pasada. "Llevamos tres años en declive y el año pasado ya se habló de reservar fondos para compensar una parada si era necesario", explica. A su juicio, si las capturas no repuntan en marzo, lo más razonable sería detener la actividad durante meses para favorecer la recuperación del recurso.

El origen: alteraciones en el hábitat

"Estamos de acuerdo siempre y cuando no haya un repunte. Lo mejor sería compensar económicamente a la flota y parar hasta el año que viene", indica. Iglesias insiste en que tampoco cree que exista sobrepesca y apunta a factores naturales. Los enumera: "Cambios en la temperatura del agua, alteraciones en el hábitat o incluso la falta de determinadas algas que sirven de refugio al pulpo". De hecho, asegura que el molusco marino está ahora en el Canal de la Mancha.

Una postura similar mantienen desde la cofradía de Viavélez. Su patrón mayor, José Manuel García, considera que la situación exige actuar con prudencia. "Algo hay que hacer. Los biólogos dicen que hay que ver si desova algo y se recupera la especie", señala. Recuerda además que en otras pesquerías ya se aplicaron medidas similares con buenos resultados. "Con el oricio se hizo y la especie se recuperó. Si no se hace algo ahora, dentro de poco no tendremos nada", advierte. Aunque reconoce que existen ayudas para la paralización temporal de la flota, también subraya que no siempre compensan del todo la pérdida de actividad para armadores y tripulaciones.

Cambios en la temperatura del agua, alteraciones en el hábitat o incluso la falta de determinadas algas que sirven de refugio al pulpo, entre las razones apuntadas

En otras cofradías del Occidente el mensaje es de cautela y de respeto a la postura común del sector. Desde Tapia de Casariego, el patrón mayor Rodrigo Maseda evitó pronunciarse hasta que haya una decisión colectiva, una posición que también comparte el vicepatrón, Juan Ramón Vila, que remite a lo que acuerde el conjunto de cofradías y la federación.

Los criterios para las ayudas

Por su parte, desde la cofradía de Figueras, Roberto Walkey, confirma la escasez del recurso en la costa. "Pulpo, no hay", resume, aunque considera que una veda puede ayudar si permite que los ejemplares jóvenes se reproduzcan. "Si dejas criar al pequeño, no hay problema", apunta, aunque admite que el comportamiento del recurso es difícil de explicar y que en los últimos años se están produciendo cambios en su trayectoria. "Este año está siendo igual o peor que el año pasado", dice el patrón mayor de Ortiguera, Carlos Pérez, quien asegura que tampoco tiene una información fiable ni fiel sobre la propuesta del Principado. "No sabemos, por ejemplo, los criterios para poder acogerse a las ayudas del paro de abril si se produce", apunta.

Mientras el sector aguarda a que finalice marzo para evaluar la situación del caladero, la sensación entre los pescadores y armadores del noroccidente es que el pulpo vive un momento "malo". Si las capturas no mejoran en las próximas semanas, la campaña podría cerrarse antes de tiempo hasta febrero, al menos, con el objetivo de dar un respiro a una de las pesquerías más emblemáticas de la costa occidental asturiana.