Enero y febrero, los meses más lluviosos en casi medio siglo en España, según AEMET

España ha registrado este año los meses de enero y febrero más lluviosos en casi medio siglo, a causa de las devastadoras tormentas que han asolado el país, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Península Ibérica es considerada una región situada en primera fila del cambio climático, al experimentar olas de calor cada vez más prolongadas (que a veces ya comienzan antes del verano), junto con episodios más frecuentes de lluvias torrenciales.

Once grandes tormentas han azotado el país desde finales de diciembre hasta mediados de febrero, trayendo consigo fuertes lluvias y vientos, declaró el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

"Enero y febrero de 2026 han sido los más lluviosos de los últimos 47 años, lo que pone de manifiesto la naturaleza extraordinaria de estos eventos", declaró a la prensa.

Grazalema (Cádiz), uno de los municipios más afectados del sur de España, registró en pocos días más lluvia que toda la que se produce en un año, a causa del paso de la tormenta Leonardo, en febrero.

Calle inundada en Grazalema (Cádiz) / AFP

Las inundaciones y el riesgo de deslizamientos de tierra obligaron a las autoridades a evacuar toda la localidad, y dos personas fallecieron a consecuencia de la tormenta.

Mares más cálidos causan más evaporación

Del Campo afirmó que la gravedad del huracán Leonardo constituye "la huella del cambio climático” y recordó que el calentamiento de los océanos aumenta la evaporación, mientras que una atmósfera más cálida retiene más vapor de agua, lo que provoca lluvias más intensas.

Portugal también registró el febrero más lluvioso en 47 años, según informó la agencia meteorológica portuguesa IPMA.

Ocho inviernos seguidos de tipo cálido

A pesar de las fuertes tormentas, este fue el octavo invierno consecutivo cálido o muy cálido en España, con temperaturas superiores a la media, una racha sin precedentes en los registros de la AEMET, indicó Del Campo.

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Además, pronosticó una probabilidad de entre el 50% y el 70% de que la próxima primavera también sea más cálida de lo habitual.