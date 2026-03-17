Prezero asiste a la sesión informativa anual del Consorcio Terra

Prezero, empresa referente en servicios medioambientales, ha participado en la sesión informativa anual del Consorcio Terra, un encuentro clave para analizar la evolución de la gestión de residuos y la expansión de la red de servicios en la provincia.

El punto central de la jornada ha sido la intervención de Luis Escoda, gestor del contrato de Prezero, quien presentó el balance operativo de 2025. Poniendo el foco en el notable incremento de la participación ciudadana, comparando la infraestructura actual con los inicios del servicio.

"En 2022, contábamos con solo tres ecoparques (uno de ellos Ibi) que sumaban un total de 20.000 entradas anuales. Hoy, con una red consolidada de 11 instalaciones, solo en el ecoparque de Ibi ya hemos alcanzado las 20.000 entradas", destacó Luis Escoda durante su comparecencia.

El balance de 205 arroja un total de 10.270 toneladas gestionadas, fruto de las más de 90.000 entradas registradas en la red de ecoparques.

Entradas de ciudadanos a ecoparques fijos. / INFORMACIÓN

Durante el pasado año, la red se fortaleció con la apertura de dos nuevos puntos limpios en Agost y Mutxamel. Sin embargo, la estrategia de crecimiento no se detiene; Prezero y el Consorcio Terra trabajan ya en la apertura de nuevos ecoparques en Tibi y Busot para este año.

En Alcoy también se prevé la construcción de una nueva instalación. El ecoparque actual data de 1998, una antigüedad que dificulta la gestión técnica de los residuos. Con el nuevo centro, se busca modernizar el servicio y mejorar la experiencia del usuario en el municipio.

Con el objetivo de impulsar la mejora continua en la gestión prestada, la presentación dio paso a un turno de consultas y diálogo. Este espacio permitió a técnicos y representantes municipales compartir sus impresiones y necesidades locales, facilitando una escucha activa por parte de PreZero para adaptar el servicio a las particularidades de cada municipio.

Con estas cifras y planes de expansión, Prezero consolida un modelo de gestión eficiente y cercano, alineado con los objetivos de economía circular y sostenibilidad de la región.