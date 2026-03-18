Colisiones de aves con tendidos eléctricos: denuncian el retraso del decreto anunciado para 2023

La impaciencia se apodera de los defensores de las aves, que ven cómo la norma que ha de evitar su colisión y electrocución con líneas de alta tensión sigue retrasándose. La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, integrada por nueve entidades conservacionistas, ve “inadmisible” que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no haya aprobado aún el nuevo real decreto que debe modificar el ya vigente para prevenir estos accidentes, pero que ha demostrado ser claramente insuficiente.

Según un comunicado emitido por la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, que agrupa a una decena de entidades conservacionistas españolas, el Real Decreto 1432/2008 debía haber sido modificado en 2023, con el fin de "avanzar en el objetivo de unas líneas eléctricas más seguras para las aves". Sin embargo, no fue hasta marzo de 2025 cuando se expuso a consulta pública el nuevo real decreto que también incluía medidas para salvar la mortalidad por aerogeneradores, pero que, hoy en día, sigue sin aprobarse.

Decenas de miles de aves mueren al año

“La demora continua de los plazos establecidos para resolver esta normativa prolonga innecesariamente la mortalidad masiva y no selectiva que generan estas infraestructuras en la avifauna. Del orden de decenas de miles de aves al año mueren por esta causa, por lo que cada retraso en mejorar la norma genera un problema de conservación y una inseguridad jurídica para las empresas”, señalan estas entidades.

Rapaz muerta en una torre eléctrica / Quercus

La modificación del real decreto 1432/2008 es, desde hace años, una de las principales reivindicaciones de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos. La norma vigente, pese a ser pionera en la prevención de estos accidentes, “se ha mostrado ineficaz para resolver el problema, además de haberse quedado desactualizada tanto en el diagnóstico como en las medidas necesarias e innovadoras para aminorar eficazmente el riesgo de mortalidad de la avifauna por estas causas. Estas muertes no pueden considerarse accidentales, ya que son perfectamente previsibles y evitables”, afirma SOS Tendidos.

Según la Plataforma, el texto puesto a información pública por el Gobierno incorporaba numerosas y muy necesarias mejoras respecto a la versión de 2008 y, en general, resulta un gran avance, aunque, había aspectos que debían ser mejorados, razón por la que las organizaciones de esta plataforma realizaron alegaciones. Por ello, la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos reivindica que se apruebe cuanto antes la modificación de este real decreto, una norma tan relevante y necesaria para proteger la biodiversidad de nuestro país.

La Plataforma destaca que el MITECO tiene la responsabilidad de cumplir sus propios compromisos, para que, en 2030, todos los tendidos peligrosos para las aves estén convenientemente modificados.

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Esta plataforma está compuesta por las entidades Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Ecologistas en Acción, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Revista Quercus, SEO/BirdLife, Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE) y WWF España.