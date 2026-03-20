Fuerte retroceso de los gorriones en España: cada año hay 300.000 menos y sigue la caída

En la actualidad, se estima que actualmente viven en España unos 31 millones de gorriones comunes (Passer domesticus). Aunque se trata todavía de una especie muy extendida y familiar en pueblos y ciudades, sus poblaciones han sufrido un descenso drástico en las últimas décadas. Los datos del programa de seguimiento de aves comunes Sacre coordinado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), muestran que la especie ha perdido cerca del 20% de su población desde 1998.

Esto supone que España ha perdido alrededor de 7,5 millones de gorriones comunes desde finales del siglo pasado, lo que equivale a casi 300.000 aves menos cada año. El gorrión común fue elegido Ave del Año en 2016 por el declive que presentaba ya la especie hace diez años. Esta situación no ha mejorado. Solo en la última década la población ha disminuido en torno a cuatro millones de ejemplares.

Un indicador del estado ambiental

El gorrión común es una de las especies más estrechamente vinculadas a la presencia humana. Durante siglos ha convivido con las personas en pueblos y ciudades, alimentándose de semillas, insectos y restos de origen humano, y utilizando edificios y construcciones para nidificar.

Caída de las poblaciones de gorrión común en España desde el final del siglo XX / SEO/Birdlife

“Precisamente por esa relación tan cercana con la actividad humana, el gorrión se considera un buen indicador del estado ambiental de nuestros entornos urbanos y rurales. Cuando sus poblaciones disminuyen, suele reflejar cambios profundos en el funcionamiento de los ecosistemas cotidianos en los que vivimos”, señala SEO/BirdLife en un comunicado.

Causas del declive

Entre las causas que podrían estar detrás de su declive se encuentran la pérdida de lugares de nidificación en los edificios modernos, la reducción de insectos de los que se alimentan los pollos, el uso de pesticidas, la contaminación, la escasez de vegetación urbana o los cambios en la forma de gestionar los espacios urbanos.

Para SEO/BirdLife, la evolución del gorrión común también tiene una dimensión directa para la ciudadanía. La presencia de aves comunes en calles, parques y plazas está relacionada con la calidad ambiental de nuestras ciudades y con el bienestar de las personas que viven en ellas.

Ejemplar de gorrión común / Shutterstock

Un estudio publicado el 2025 en la revista Ardeola cuantifica por primera vez estos beneficios y demuestra el papel insustituible que las aves tienen en los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas.

Renaturalizar las ciudades

Para SEO/BirdLife, revertir el declive del gorrión común pasa en gran medida por devolver naturaleza a nuestras ciudades y pueblos. La renaturalización urbana (más vegetación, más insectos y una gestión más ecológica de parques y espacios verdes) favorece la biodiversidad y mejora también la calidad de vida de las personas.

En España ya existen ejemplos de este cambio. SEO/BirdLife ha participado en proyectos de renaturalización urbana en ciudades como Santander, Pinto o Girona, impulsando actuaciones para mejorar los hábitats de aves e insectos y acercar la naturaleza a la ciudadanía.

Rehabilitar edificios sin destruir biodiversidad

Los expertos advierten también de que muchas actuaciones de rehabilitación de edificios están provocando la destrucción de nidos y refugios de aves protegidas, algo que vulnera la Directiva de Aves y la legislación española de biodiversidad. SEO/BirdLife cuenta con una Guía técnica para conservar y fomentar la biodiversidad en obra nueva y edificación.

Renaturalizar las ciudades, clave para la salud de los gorriones y las personas / Pixabay

Intervenciones como el sellado de huecos en fachadas, el aislamiento exterior o la renovación de cubiertas eliminan con frecuencia los lugares donde crían especies como el gorrión, los vencejos o los aviones.

Para evitarlo la organización ha remitido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una propuesta concreta para incorporar en el Código Técnico de la Edificación la obligación de preservar la fauna urbana y compatibilizar la rehabilitación energética con la conservación de la biodiversidad.

Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife, señala que "está en manos del Ministerio, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos asegurar que nuestros edificios, parques y jardines sean también espacios compatibles con la biodiversidad urbana. No es una cuestión de inversión, sino de voluntad y de empatía con la naturaleza".

La organización recuerda que conservar o integrar pequeños espacios de nidificación en los edificios es una medida sencilla y técnicamente viable, que permitiría evitar la desaparición de muchas poblaciones urbanas de aves sin comprometer la rehabilitación energética del parque edificatorio.

El gorrión molinero, aún más amenazado

Aunque el gorrión común es la especie más conocida, en España viven otras tres especies de gorriones. Los datos del programa Sacre muestran que su situación es muy diferente.

Gorrión molinero, también presente en España / Shutterstock

El gorrión molinero presenta una tendencia aún más preocupante, con un descenso superior al 40 % desde 1998, lo que lo convierte en la especie de gorrión con el declive más acusado en nuestro país. Según las estimas de SEO/BirdLife, España ha perdido más de dos millones de gorriones molineros desde 1998, lo que equivale a unos 80.000 ejemplares menos cada año. Por su parte, el gorrión chillón mantiene una tendencia aproximadamente estable, mientras que el gorrión moruno ha experimentado una expansión notable en las últimas décadas.

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Estas diferencias muestran que no todos los gorriones responden igual a los cambios del territorio, y que los declives afectan especialmente a las especies más vinculadas a los entornos humanizados.