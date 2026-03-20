El sorprendente motivo por el que algunos pájaros se tragan piedras (y no por error)

A primera vista parece un error. Un pájaro picotea el suelo, se detiene un segundo y acaba tragándose una pequeña piedra. Cualquiera diría que se ha confundido. Pero no: en muchos casos, lo hace a propósito.

La explicación está en una de las partes más curiosas del cuerpo de las aves: la molleja, una zona musculosa del aparato digestivo que actúa como una especie de molino interno. Situada en la parte posterior del estómago, tiene paredes fuertes y puede contener pequeñas piedras, llamadas gastrolitos, que ayudan a descomponer mecánicamente semillas y otros alimentos.

Ese detalle resulta clave porque las aves no mastican como los mamíferos. No tienen dientes para triturar granos, semillas duras, caparazones o ciertas partes resistentes de su comida. Así que algunas especies compensan esa carencia usando piedrecitas como herramienta digestiva. Esas piedras quedan dentro de la molleja y, junto con la contracción muscular, ayudan a machacar el alimento antes de que pase al intestino.

La imagen es casi de ciencia ficción, pero es completamente natural: un ave que se fabrica una especie de dentadura portátil con minerales recogidos del suelo. No todas lo necesitan igual. El Cornell Lab of Ornithology recuerda que todas las aves tienen molleja, aunque en las especies que comen alimentos blandos —como frutas suaves, néctar o insectos de cuerpo blando— esa estructura puede ser muy pequeña y delgada. En cambio, en las que comen materiales más duros, su función cobra mucha más importancia.

Ahí está una de las claves más llamativas del asunto: no se trata de que todos los pájaros vayan por ahí tragando piedras como costumbre universal, sino de que algunas aves las usan cuando su tipo de alimentación lo requiere. Cuanto más duro sea lo que comen, más sentido tiene ese "molino" reforzado.

También llama la atención que no sea un gesto aleatorio. Las aves que recurren a gastrolitos no tragan cualquier cosa sin más. Buscan pequeñas partículas minerales adecuadas para esa función, y esas piedras van desempeñando su papel hasta que se desgastan, se expulsan o se sustituyen por otras nuevas. Lo que desde fuera parece una rareza absurda es, en realidad, una estrategia muy precisa.

De hecho, esa es la parte más fascinante de la historia: la naturaleza encontró una solución mecánica a un problema anatómico. Si no hay dientes, se inventa otra cosa. Y esa otra cosa no está fuera del cuerpo, sino dentro.

Por eso, la próxima vez que veas a un pájaro picoteando el suelo sin que parezca estar comiendo nada, quizá no esté buscando semillas perdidas ni comportándose de forma errática. Puede que, sencillamente, esté renovando una pieza esencial de su sistema digestivo. Una piedra mínima, casi invisible, pero decisiva para convertir el alimento en algo aprovechable.