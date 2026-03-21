Trampas contra la polución: tres de cada cuatro medidores urbanos en España están mal ubicados

Las estadísticas están demostrando que la contaminación atmosférica parece ir en descenso en las ciudades españolas. Y, sin embargo, gran parte de esta realidad podría estar sesgada por una trampa tan sencilla como colocar los medidores de polución fuera de las calles con más tráfico y mayores emisiones. Así lo ha desvelado un estudio que ha analizado este fenómeno en 25 capitales españolas.

El informe ‘Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español’, publicado por Ecologistas en Acción, analiza la ubicación de las estaciones urbanas de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas principales, incluyendo las 17 aglomeraciones de más de 250.000 habitantes y también algunas ciudades menores para poder incluir al menos un núcleo urbano en todas las comunidades autónomas.

Monitores de una estación de medición en València / PILAR ALBELDA VALLS

“La ubicación de las estaciones de medición de la contaminación atmosférica es en España uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la calidad del aire. Durante el presente siglo, muchas administraciones autonómicas y locales han reubicado las estaciones “más conflictivas” (habitualmente las de tráfico) a vías de tráfico secundarias, con la excusa de cumplir los criterios legales para la ubicación de los puntos de muestreo”, señala la entidad en un comunicado.

Nueva normativa más estricta

Esta práctica abusiva, también recurrente en otros países europeos, motivó en 2019 una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, referida al caso de la ciudad de Bruselas, y a la postre dio lugar a la regulación más estricta de la nueva Directiva 2024/2881 sobre la calidad del aire, actualmente en proceso de transposición a la normativa española.

Los resultados obtenidos indican que tres cuartas partes de las estaciones analizadas (19 de 25) incumplen total o parcialmente los criterios legales de implantación

La nueva normativa europea establece que la ubicación de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberá determinarse de manera que proporcione datos fiables sobre los niveles de concentración en los puntos críticos de contaminación atmosférica dentro de las zonas, preferiblemente en áreas sensibles como zonas residenciales, escuelas, hospitales, centros de vivienda asistida y zonas de oficinas.

Estación de medición en Asturias / LNE

La norma añade que, cuando el objetivo sea evaluar la contribución del tráfico rodado, los puntos de muestreo se deben ubicar de tal manera que proporcionen datos sobre las calles donde se producen las concentraciones más elevadas, teniendo en cuenta el volumen de tráfico (que suponga la mayor densidad de tráfico en la zona), las condiciones de dispersión local y el uso espacial del suelo (por ejemplo, en “desfiladeros urbanos”).

Incumplimiento masivo

Los resultados obtenidos en el estudio indican que tres cuartas partes de las estaciones analizadas (19 de 25) incumplen total o parcialmente los criterios de implantación establecidos por la normativa para estos puntos de medición y control.

En seis aglomeraciones (Barcelona, Bilbao, Elx/Elche, Granada, Santander y Valladolid) las estaciones de tráfico analizadas no se localizan en una calle donde se esperan las concentraciones más elevadas, y por tanto no corresponden a puntos críticos. Por su parte, las ciudades de Badajoz, Guadalajara y Logroño carecen de estaciones de tráfico, ubicándose la única existente en cada una de ellas en una localización de fondo.

Las estaciones deben ubicarse en lugares con mucho tráfico / LNE

Sin embargo, las principales deficiencias detectadas se refieren a alturas de muestreo excesivas (Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria) y a distancias al borde de la calzada superiores a los 10 metros permitidos (A Coruña, Alacant/Alicante, Badajoz, Elx/Elche, Logroño, Madrid, Málaga, Donostia/San Sebastián, Vigo y Vitoria-Gasteiz).

Las ciudades más cumplidoras

Únicamente las estaciones de tráfico analizadas en Gijón/Xixón, Palma, Pamplona/Iruña, Sevilla, València y Zaragoza se consideran adecuadas, al cumplir de forma mayoritaria los criterios establecidos. No obstante, estas ciudades cuentan con otras estaciones de medición cuya ubicación debería revisarse para asegurar que la mitad de ellas en cada red se localicen en “puntos críticos”, conforme a la nueva directiva europea.

Como conclusión final, el informe de Ecologistas en Acción pone de manifiesto que sólo una pequeña parte de las estaciones analizadas cumple adecuadamente su función en términos de representatividad de la exposición de la población, existiendo un porcentaje mayoritario de emplazamientos cuya adecuación es limitada o claramente insuficiente conforme a los requisitos establecidos en la nueva directiva europea sobre la calidad del aire.

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Por ello, la organización ambiental exige que en el proceso actual de transposición de la directiva al derecho interno español se establezca un plazo temporal de un año para que las autoridades competentes revisen la ubicación de las estaciones urbanas oficiales de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico, asegurando el emplazamiento en cada aglomeración de al menos una estación de medición en un punto crítico de contaminación atmosférica, minimizando así el riesgo de que las superaciones de valores límite pasen desapercibidas.