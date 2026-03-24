Sistema de devolución de envases en España: un reto enorme e inminente sin reglas aún definidas

El reciclaje de envases de plástico de un solo uso experimentará un cambio sustancial en España con la implantación del sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) «más grande y complejo de Europa» aunque, a pocos meses de su puesta en marcha, todavía carece de operadores autorizados y reglas definidas.

En noviembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunció que el porcentaje de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso se situaba en torno al 41 %, cifra muy alejada del umbral del 70 % marcado por el Ministerio, lo que supuso el comienzo de una cuenta atrás de dos años para poner en marcha este nuevo sistema.

El SDDR (ya presente en 17 países de la UE) consiste en cobrar un pequeño depósito extra a los envases de bebida de un solo uso, a reembolsar cuando el ciudadano los devuelva al establecimiento o a máquinas autorizadas tras consumir su contenido.

El mayor de Europa

Fuentes del Miteco han asegurado a Efe que el SDDR no sustituirá al sistema actual (la recogida a través de los contenedores amarillos), sino que se integrará dentro del modelo global de reciclaje de residuos a fin de aumentar los porcentajes hasta el 90 % exigido por la UE para 2029.

Pilas de envases de plástico / Agencias

Sin embargo, la implantación de este sistema «implica retos organizativos y logísticos importantes», apuntan, porque será el más grande de la UE.

Una opinión similar a la del portavoz de la Asociación SDDR, Antonio Romero, porque «estamos hablando de un sistema que va a poner en marcha 20.000 millones de envases y cerca de medio millón de puntos de venta en un país con 94 millones de turistas y 8.000 municipios, de los cuales el 60 % tiene menos de 1.000 habitantes», cifras que hablan por sí solas.

La fecha inicial para su despliegue es noviembre de 2026 pero, a pocos meses vista, los productores y operadores denuncian que el SDDR español continúa sin un marco regulatorio definido y sin operadores autorizados.

«Se antoja bastante complejo pensar que puedes montar en tres meses el SDDR más grande y complejo de Europa», ha resumido Romero.

Cadena de reciclaje de plástico / Efe

Desde el Miteco precisan que el papel de la Administración es el de supervisar que «se cumpla con los requisitos y objetivos ambientales», mientras que «diseñar y organizar el sistema corresponde a los productores».

Competencia o colaboración

A día de hoy, tres operadores se han postulado para desarrollar el SDDR español: Ecoembes -actual administrador de los contenedores amarillos-, la Asociación SDDR -que agrupa a diversas organizaciones de fabricantes y distribuidores- y Procircular.

Todos ellos coinciden en que tener preparado el nuevo sistema para noviembre de este año se antoja «complicado» y recuerdan que el objetivo es alcanzar el 90 % de envases reciclados para 2029 por lo que consideran que ésta es la fecha límite para ponerlo en marcha.

Todos los operadores coinciden en que tener preparado el nuevo sistema para noviembre de este año se antoja «complicado»

Ante las distintas propuestas para desarrollar el proyecto, surge la duda de si se podría crear un SDDR en el que varios operadores colaboren o bien compitan entre sí, una circunstancia que sólo se da en Alemania y Polonia.

Portavoces de Ecoembes han señalado que «la colaboración entre actores del sector no es sólo posible, sino deseable», aunque admiten que es «fundamental» que el diseño del sistema «minimice fricciones, sea claro para el usuario y tenga una logística ágil y robusta».

Romero también defiende un sistema «dotado de cierta universalidad» en el que la competencia surja «en otros ámbitos y no en la entidad operadora».

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El Ministerio no cierra la puerta a la coexistencia de varios operadores, pero insiste en que el modelo organizativo que se adopte sea «decisión del propio sector productor» siempre dentro del marco regulatorio establecido y garantizando el cumplimiento de los objetivos ambientales.