Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coche Jesús TaviraAulas masificadasSituación profesores: análisis Toni CabotCarlos BañoViviendas potegidas AlicanteMejor mona de Pascua
instagramlinkedin

Denuncia

Desmienten que el uso de pesticidas esté cayendo en España, como afirma la Comisión Europea

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ofrece datos que niegan la disminución del 61% que esgrime la CE

Aplicación de pesticidas en un campo de cultivo

Aplicación de pesticidas en un campo de cultivo / Shutterstock

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

Las verdaderas cifras del uso de pesticidas en la Unión Europea son objeto de controversia. Nuevas denuncias alimentan las dudas sobre las cantidades ofrecidas por la Comisión Europea, que podrían ser en realidad mucho mayores.

Los últimos datos oficiales facilitados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), un organismo oficial que también depende de la UE, sobre las ventas de pesticidas correspondientes a 2024 contradicen las afirmaciones de la Comisión Europea, que proclamó una reducción del 61% en su uso (y en los riesgos correspondientes para la salud y la biodiversidad) hasta 2023, según ha denunciado la organización ecologista PAN Europe.

Las cifras facilitadas esta semana por Eurostat demuestran que «no se apreció reducción alguna» en las ventas conjuntas de los tres países con un mayor uso de estas sustancias -España, Francia y Alemania- entre el período de referencia 2011/2012 y el de 2020/2024, mientras que, si se tiene en cuenta a los 27 países de la UE, solo se produjo un ligero descenso en torno a un 5%.

Eurostat contradice los datos del Consejo de Europa sobre pesticidas

Eurostat contradice los datos del Consejo de Europa sobre pesticidas / Agencias

Además, esta disminución no parece relacionada con medida alguna para reducir el uso de pesticidas, sino con la coyuntura económica derivada de la guerra en Ucrania, de acuerdo con el comunicado facilitado por los ecologistas.

La incongruencia en las cifras «pone en evidencia la escasa fiabilidad del indicador oficial» empleado por la Comisión dirigida por Ursula von der Leyen, conocido como HR/1 (Indicador de Riesgo Armonizado 1) y basado en un método de cálculo «duramente cuestionado por científicos, agencias ambientales e incluso el Tribunal de Cuentas Europeo», ya que refleja «una reducción en el uso y el riego de los pesticidas que en realidad no se está produciendo».

Especialmente grave en España

El director ejecutivo de Pan Europe, Martin Dermine, ha insistido en que Bruselas «comunica periódicamente que el uso de plaguicidas está disminuyendo en Europa gracias a su indicador erróneo, pero es falso», motivo por el cual su organización ha encabezado una denuncia colectiva ante el Defensor del Pueblo Europeo por este asunto.

La situación «puede ser especialmente grave en el caso de España», ha explicado Carlos de Prada, responsable de la iniciativa ‘Hogar sin tóxicos’ que colabora con la organización presidida por Dermine, puesto que «es el país de la UE que más ha usado estos venenos en 9 de los 14 años del período 2011/2024».

El uso de pesticidas sigue sin restringirse adecuadamente en la UE

El uso de pesticidas sigue sin restringirse adecuadamente en la UE / Agencias

La Comisión «lleva tiempo saboteando los objetivos de reducción del uso» de los plaguicidas, añade, «violando así sus propios compromisos» para «favorecer los intereses de algunas industrias químicas que no quieren una reducción real» de ventas que repercuta en sus beneficios.

Compromiso incumplido

En 2020 y «ante la evidencia científica sobre la seria amenaza que representaba el uso masivo de estas sustancias tóxicas en la agricultura», la Comisión se comprometió a reducir su uso un 50% para 2030 dentro de la estrategia ‘De la granja a la mesa’, incluida en el Pacto Verde Europeo, en la que también apostó por conseguir que un 25% del total de la superficie agraria de la UE fuera ecológica.

Sin embargo, «tras la invasión de Ucrania el grupo de presión químico consiguió modificar la postura de la Comisión y, en lugar de utilizar un indicador fiable optó por HR/1», un método «trucado», porque «permite obtener datos engañosos» y ha sido criticado por científicos o entidades como el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medioambiente de Francia o la Agencia de Medio Ambiente de Alemania, entre otros.

Noticias relacionadas

El método, de hecho, ha sido criticado por científicos y diversas entidades como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (INRAE), el Tribunal de Cuentas Europeo o la Agencia de Medio Ambiente de Alemania, que denunció con contundencia que el HRI1 no es científico y "calcula una reducción del uso de pesticidas donde en realidad no se produce".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?
  2. Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
  3. Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
  4. Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública
  5. La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles
  6. El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027
  7. Sin certezas sobre el paradero de Jesús Tavira una semana después de su desaparición
  8. Santa Pola recupera más de 5.000 toneladas de arena para las playas

Los bomberos fueron movilizados para un rescate en la cabecera del Poyo a las 17.40 horas el día de la dana

Los bomberos fueron movilizados para un rescate en la cabecera del Poyo a las 17.40 horas el día de la dana

La Generalitat se abre a negociar cambios en el teletrabajo de los funcionarios

La Generalitat se abre a negociar cambios en el teletrabajo de los funcionarios

PP y Vox se alían en las Corts para rechazar el burka mientras la izquierda lo ve una "trampa"

PP y Vox se alían en las Corts para rechazar el burka mientras la izquierda lo ve una "trampa"

Una acusación pide aclarar las horas de un teletipo que informa del Es Alert 37 minutos antes de enviarlo y otro de Mazón antes de llegar al Cecopi

Una acusación pide aclarar las horas de un teletipo que informa del Es Alert 37 minutos antes de enviarlo y otro de Mazón antes de llegar al Cecopi

Ni inspectores de VPO ni Aemet valenciana ni las donaciones de la dana: la izquierda topa con un muro en las Corts

Ni inspectores de VPO ni Aemet valenciana ni las donaciones de la dana: la izquierda topa con un muro en las Corts

Así es la plaza de la mujer de Llorca: salario reforzado de 52.000 euros, ganada frente a cuatro aspirantes y convocada tras su llegada al Palau

Así es la plaza de la mujer de Llorca: salario reforzado de 52.000 euros, ganada frente a cuatro aspirantes y convocada tras su llegada al Palau

El 'paseíllo', asistencia sin abogado o la prohibición de mentir: pros y contras para Carlos Mazón al declarar como testigo en la causa de la dana de València

El 'paseíllo', asistencia sin abogado o la prohibición de mentir: pros y contras para Carlos Mazón al declarar como testigo en la causa de la dana de València
Tracking Pixel Contents