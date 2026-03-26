Reforestar para impulsar la economía y la biodiversidad en la Iberia vaciada

No se trata solo de plantar árboles, sino de activar un engranaje de "triple impacto" que fomenta la recuperación de la biodiversidad, genera empleo, dinamiza la economía en el entorno rural y utiliza tecnología satelital para proteger el futuro de los bosques.

El 21 de marzo no es una fecha cualquiera en el calendario ambiental. Es el recordatorio de que los bosques son fundamentales para la vida en la Tierra. Sin embargo, la realidad sobre el terreno cuenta una historia de urgencia: en España, cerca de 9 millones de hectáreas forestales permanecen hoy desarboladas, cicatrices dejadas por incendios voraces o por el goteo constante del abandono rural. Ante este escenario, la reforestación ha dejado de ser una actividad puramente conservacionista para convertirse en una palanca estratégica de la transición energética.

Bajo esta premisa nace Motor Verde, la apuesta de Fundación Repsol junto a su participada Grupo Sylvestris. Este proyecto no solo busca devolver el verde al paisaje, sino demostrar que la contribución a la descarbonización de la economía puede ser un motor que revitalice los pueblos de la Península Ibérica.

Un pulmón de 2,3 millones de toneladas de CO 2

La transición energética demanda soluciones que vayan más allá de las buenas intenciones. Motor Verde actúa sobre terrenos baldíos o afectados por incendios con una metodología rigurosa: el uso de especies autóctonas y un diseño forestal a medida. Desde 2022, ya se han recuperado más de 7.000 hectáreas en España y Portugal.

El beneficio ambiental es tangible. Se estima que estos nuevos bosques capturarán cerca de 2,3 millones de toneladas de dióxido de carbono en las próximas cinco décadas. Pero un bosque es mucho más que un sumidero de carbono; es una infraestructura natural que regula el ciclo del agua, frena la desertificación y ofrece un refugio seguro para la fauna local.

Uso de especies autóctonas / Fundación Repsol

Un ejemplo es el proyecto de reforestación Motor Verde en Asturias, donde un incendio en 2017 asoló una zona de gran valor paisajístico, por donde discurre el Camino de Santiago entre Grandas de Salime y Allande. Para Sergio Álvarez, capataz de esa reforestación Motor Verde, poder participar en este proyecto es una experiencia maravillosa, ya que “permite regenerar toda la zona, haciendo que vuelva a ser como antes. Es un orgullo participar en algo así”. El alcalde de la localidad de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, explicaba cómo se llegó al proyecto: “Hubo un incendio provocado que arrasó en segundos toda la biodiversidad que había en esa ladera” afirmando que gracias al proyecto “ha sido posible restaurar una zona con un enorme valor ecológico y medioambiental”.

Empleo con rostro humano en el corazón rural

Uno de los mayores desafíos de España y Portugal es el reto demográfico. La falta de oportunidades empuja a los jóvenes a abandonar sus raíces, dejando tras de sí un territorio vulnerable. Motor Verde ha decidido intervenir directamente en este tejido social, generando ya más de 3.000 empleos locales.

La diferencia radica en el enfoque. Se busca la integración de personas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles no solo un salario, sino un propósito. El proyecto incluye planes de formación en competencias digitales y transversales, para dotar a los habitantes de zonas rurales de herramientas para competir en el nuevo mercado laboral relacionado con la sostenibilidad. Además, el compromiso social va más allá, y desde Fundación Repsol se desarrollan programas a medida para mejorar las condiciones sociales locales y la empleabilidad. Es, en esencia, un proyecto de cohesión que regenera bosques y además devuelve actividad económica e impulsa a los municipios en los que actúa.

En ese sentido, Raquel Jiménez, trabajadora de una de las reforestaciones Motor Verde en Extremadura explica que “estaba en paro y vi una oferta para reforestar parte de Las Hurdes. Recibí formación especializada, y solamente estar en este entorno, en plena naturaleza, con estas vistas, ya se agradece. Además, muchas de las personas que trabajamos aquí somos del pueblo o alrededores, así que se está creando empleo en la zona”.

Inversión que se queda en casa

Motor Verde se queda en el territorio. El 70% de la inversión total revierte directamente en los municipios donde se actúa. Al contratar proveedores locales y fomentar servicios asociados al sector forestal, se crea una economía circular que fortalece la competitividad de las zonas rurales.

Reforestación Motor Verde en Asturias / Fundación Repsol

Esta visión a largo plazo transforma los territorios. La sostenibilidad se convierte así en un vector económico que atrae inversión privada y estabiliza las comunidades, demostrando que cuidar los bosques y el entorno es una forma de cuidar también el futuro de las personas.

Tecnología satelital para proteger la tierra

Para tratar de que el esfuerzo de hoy no se queme mañana, la innovación juega un papel crucial. A través de una alianza con Hispasat, empresa española líder en satélites, Motor Verde ha integrado lo que denominan el "Internet of Trees". Utilizando tecnología satelital y sensores avanzados, se ha desarrollado un sistema de detección temprana de incendios, capaz de emitir alertas en fases iniciales, permitiendo actuar con mayor antelación.

Este sistema ya custodia más de 3.000 hectáreas en Extremadura, Asturias y Portugal. Pero hay un beneficio colateral de alto impacto: el despliegue de esta tecnología lleva la banda ancha a zonas de "sombra" digital. En municipios como Caminomorisco (Extremadura), la instalación de WiFi rural gracias al proyecto está contribuyendo a la reducción de la brecha digital, beneficiando a escuelas, centros de salud y negocios locales.

Un marketplace para la acción colectiva

El éxito de Motor Verde radica en su capacidad de sumar fuerzas. Actualmente, más de 100 empresas ya participan en esta iniciativa para impulsar proyectos de absorción de emisiones como proyectos integrados en sus estrategias generales de descarbonización. A través de un marketplace especializado, cualquier organización puede apoyar un bosque existente o promover uno corporativo, fomentando que su impacto sea real, medible y socialmente responsable.

Bosque en Asturias / Repsol

Con Motor Verde, el objetivo de Fundación Repsol es claro: la transición energética no es un proceso abstracto, sino algo que se planta, se cuida y se ve avanzar. Motor Verde ofrece evidencia de que, cuando la tecnología, la empresa y el territorio se alinean, es posible colaborar en la transformación del mapa de la península en un lugar más verde y, sobre todo, más vivo.