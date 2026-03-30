¿Cuál es el animal que ha causado más muertes que todas las guerras juntas?

Normalmente, el ser humano teme a animales de aspecto fiero, gran tamaño o dientes afilados. Películas como ‘Tiburón’ y otras parecidas han propagado la imagen de algunas especies como enemigas del ser humano. De hecho, una encuesta de 2015 de la agencia Ipsos reveló que aproximadamente la mitad de los estadounidenses se declaraban “absolutamente aterrorizados” por los tiburones. Sin embargo, según datos del Museo de Historia Natural de Florida, en 2021 solo hubo 11 muertes por tiburones en todo el planeta. Hay más posibilidades de que una persona muera por la caída de un coco sobre su cabeza que de un ataque de tiburones, según el Instituto Australiano de Ciencias Marinas.

Entonces ¿cuál es la especie que causa más víctimas entre los humanos? El animal que más muertes causa es otro mucho más pequeña, frágil y aparentemente irrelevante: el mosquito.

Y es que estos insectos pueden transmitir enfermedades potencialmente mortales como la malaria y el dengue, y la Organización Mundial de la Salud estima que los mosquitos que transmiten estas enfermedades matan a 700.000 personas al año, según el profesor de Georgia Tech (EEUU) David Hu.

Los mosquitos transmiten peligrosas enfermedades / Agencias

Los mosquitos transmiten muchas enfermedades peligrosas, como chikungunya, dengue, filariasis linfática, fiebre del Valle del Rift, fiebre amarilla, zika, malaria, encefalitis japonesa y fiebre del Nilo Occidental, informa la OMS. Otros insectos, como pulgas, piojos y garrapatas, también transmiten enfermedades similares.

Más muertos por mosquitos que por guerras

En definitiva, “han muerto más personas por picaduras de mosquitos que por todas las guerras”, explica Hu en un artículo publicado en The Conversation.

El mundo gasta 22.000 millones de dólares al año en miles de millones de litros de insecticidas, millones de kilos de larvicidas y millones de telas mosquiteras tratadas con repelentes, todo para combatir a un diminuto insecto que pesa diez veces menos que un grano de arroz y solo tiene 200.000 neuronas.

Las muertes por mosquitos son más frecuentes en unas regiones que en otras. Por ejemplo, los países africanos representan alrededor del 96% de las muertes por malaria, según la OMS.

El calentamiento global está expandiendo la distribución de los mosquitos / Agencias

Y aunque se trate de enfermedades eminentemente tropicales, el cambio climático y el calentamiento global las están impulsando paulatinamente hacia el sur de Europa. España, por ejemplo, es un lugar donde cada vez será más frecuente la transmisión de estas enfermedades, al convertirse la Península en un hábitat más propicio para estos mosquitos.

Otros animales temibles

Sin embargo, hay otros animales destacados a la hora de causar víctimas mortales en humanos. Según el ranking publicado por Discover Wildlife, estas serían las principales:

Caracoles de agua dulce : 200.000 muertes al año

: 200.000 muertes al año Víbora de escamas de sierra : 138.000 muertes al año

: 138.000 muertes al año Insectos varios : 10.000 muertes al año

: 10.000 muertes al año Escorpiones : 2.600 muertes al año

: 2.600 muertes al año Lombrices intestinales Ascaris : 2.500 muertes por año

: 2.500 muertes por año Cocodrilos de agua salada : 1.000 muertes al año

: 1.000 muertes al año Elefantes : 500 muertes al año

: 500 muertes al año Hipopótamos: 500 muertes por año

Ahora bien, USA Today, al comentar este hecho, se formula la pregunta: ¿Matan más los humanos que los mosquitos? ¿Es el ser humano el primer causante de muertes de otros humanos en el planeta?

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El blog de Bill Gates publicó recientemente un gráfico que mostraba que los humanos matan a 475.000 humanos al año, mientras que los mosquitos matan a 725.000. Esta publicación desató una fuerte controversia en redes, lo que provocó una verificación de los hechos por parte del portal informativo Vox de EEUU, que llegó a la conclusión de que los humanos deberían ocupar el lugar primer puesto en tan lamentable ranking.