El Consorci Mare convoca los premios R5 que recompensarán al municipio y los ciudadanos que más reciclan en ecoparques

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha presentado la primera edición de los premios R5, una iniciativa que busca reconocer los buenos hábitos en separación y residuos de ciudadanos y municipios del territorio. Utilizando los datos de la plataforma digital Actais Waste, que registra las aportaciones efectuadas por los usuarios en la red de ecoparques fijos y móviles, se premiarán los 5 ciudadanos que más hayan usado las instalaciones y al municipio con mayor número de entradas por habitante.

“A las bonificaciones anunciadas para los usuarios de la red de ecoparques, sumamos otra iniciativa para premiar las buenas prácticas: la primera edición de los premios R5, que llevan el nombre de nuestro simpático robot que da la bienvenida a las visitas del Complejo Ambiental de El Campello,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Premiaremos a los 5 usuarios con mayor uso de la red de ecoparques y al municipio con más entradas de residuos por habitante, para así visibilizar los referentes en reciclaje de nuestro territorio”.

Selección de los ganadores

Los cinco ciudadanos y el municipio ganador se seleccionarán de forma automática, utilizando los datos de la plataforma digital de la red de ecoparques del Consorci Mare. El premio ciudadano se otorgará a las cinco personas usuarios con mayor uso de la red global de ecoparques durante 2025, aunque las bases establecer un máximo de una persona premiada por municipio consorciado. La recompensa será el reembolso de hasta 150 euros de la tasa municipal de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

El municipio más sostenible también se elegirá usando los datos de la plataforma digital junto a los datos del censo de población del Instituto Nacional de Estadística. El municipio elegido será el que tenga mayor número de entradas (aportaciones de residuos) en los ecoparques por habitante y la recompensa será una actuación urbana artística y simbólica.