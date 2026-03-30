Biodiversidad en peligro
El simpático video de Ernie, el único gorila nacido en España en 2025, dando sus primeros pasos
La cría de gorila empieza a separarse tímidamente de su madre y a explorar su entorno más inmediato
Redacción/Efe
El único ejemplar de gorila de llanura (una especie catalogada en peligro crítico de extinción) nacido en España en 2025 y el segundo de Europa, da sus primeros pasos en el lugar donde nació, Fuengirola (Málaga), cuando alcanza los cuatro meses de vida, una etapa clave en su desarrollo.
Ernie, nombre elegido por votación en homenaje al histórico 'espalda plateada' que vivió también en Bioparc Fuengirola durante años, ha acaparado en el parque zoológico desde su nacimiento toda la atención para observar y estudiar al joven ejemplar.
La cría de gorila, que es un macho, empieza a separarse tímidamente de su madre y a explorar su entorno más inmediato. Entre hojas y ramas, aún bajo una vigilancia constante, Ernie inicia sus primeras interacciones con el medio, un comportamiento esencial en el aprendizaje de la especie.
Este avance, aunque todavía incipiente, refleja una evolución positiva en una fase especialmente delicada. En estos primeros meses, la dependencia de la madre es total y se prolongará durante años, pero pequeños gestos como estos primeros desplazamientos o el interés por el entorno marcan el inicio de su autonomía.
Al igual que ha ocurrido recientemente con otras crías en parques de conservación, cuya rápida adaptación y desarrollo han permitido su integración progresiva en el grupo, el caso de Ernie apunta en la misma dirección: un crecimiento adecuado que refuerza las expectativas sobre su futuro.
"Su evolución está siendo muy positiva y acorde a lo esperado para su edad. Ya muestra curiosidad por el entorno y comienza a interactuar de forma progresiva, aunque siempre bajo la protección de su madre, lo cual es fundamental en esta fase", señalan desde el equipo técnico de Bioparc Fuengirola.
Su presencia continúa teniendo, además, un impacto directo en la dinámica del grupo reproductor, lo que favorece la cohesión social y activa comportamientos naturales fundamentales.
Bioparc Fuengirola alberga uno de los grupos reproductores de gorila de llanura occidental más relevantes dentro del programa europeo de conservación (EEP), y además es el único centro en Andalucía que participa en esta iniciativa internacional.
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