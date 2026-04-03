Adiós al pulpo asturiano: decretada la veda total en las principales pesquerías para "recuperar la especie"

La Consejería de Medio Rural hizo oficial este miércoles una noticia esperada por el sector: la veda total del pulpo. El objetivo, señala el Principado, es recuperar la población de esta especie "ante los signos de escasez detectados en las últimas campañas". El sector acepta la medida, consensuada, sin embargo, advierten que la veda "no será la panacea", pues consideran que la sobreexplotación no está detrás del problema sino factores ambientales que piden investigar para encontrar soluciones reales al problema de esta pesquería.

El Gobierno regional promete ayudas por valor de 330.000 euros para mitigar el impacto económico de la veda, que afecta a alrededor de cuarenta embarcaciones que faenan en el plan de gestión del cefalópodo, es decir, entre la ría del Eo y la ría del Nalón, en San Esteban, donde se encuentran las principales pesquerías de la especie. Fuera del plan de gestión, no habrá restricciones.

Las ayudas previstas por el Principado están financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y van dirigidas "a las embarcaciones y tripulantes del plan de gestión que, de manera voluntaria, decidan atracar sus barcos y no trabajar en la captura de otras especies durante el mes de abril".

El pulpo está en claro retroceso en España / Pixabay

Sobre este asunto se pronuncia el patrón mayor de Viavélez, José Manuel García, que considera que la ayuda debió plantearse para dos meses y no solo para abril. Sobre todo, dice, teniendo en cuenta que la presente campaña está siendo especialmente mala. "Hubiera venido bien un par de meses de compensación", señala. "La campaña está siendo muy mala por la escasez y también por el mal tiempo, que casi no se pudo trabajar", precisa. Con todo, está de acuerdo con que la especie languidece. "Llegaron barcos con entre 10 y 15 kilos de pulpo a puerto, cuando en los buenos tiempos se podía pescar hasta 200 kilos", señala.

"El pulpo va a menos"

Tras la excepción del mes de abril, la veda continuará vigente del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre. En estos meses los profesionales, señala el Principado, podrán capturar una cuota accesoria de 15 kilos. "La cuota accesoria hace referencia a las especies capturadas de manera inevitable y no intencionada mientras se pesca otra especie principal", precisan, al tiempo que detallan que "se admitirá la captura de dos pulpos diarios para la pesca recreativa".

El patrón mayor de Puerto de Vega y presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García, explica que está de acuerdo con la veda, que ha sido consensuada con el sector y que busca "que queden mayor cantidad de ejemplares adultos para desovar y mejorar el stock". Considera García que la medida "es necesaria" y que toca "apretar el cinturón para seguir pescando pulpo en el futuro".

Pesca del pulpo en Asturias / MSC

Con todo, el presidente de la Federación tiene claro que la situación del pulpo no se deriva de la sobrepesca y que está en manos del Centro de Experimentación Pesquera la realización de estudios para conocer el origen. El patrón mayor de Luarca, Manuel Jesús Iglesias, ve muy necesarios estos estudios. "Desde hace unos años el pulpo va a menos y no es por la sobrepesca, hay algún factor ambiental que lo produce, ya sea la temperatura de las aguas o la menor presencia de microalgas. Lo lógico es estudiar el porqué el pulpo recala menos en nuestras cosas. El pulpo que tenía que estar aquí está ahora en el Canal de la Mancha y hay que saber la razón", expresa. El pescador valdesano cree por este motivo que la veda no será "la panacea".

Marca de calidad MSC

La veda del pulpo afecta directamente a la marca de calidad Marine Stewardship Council (MSC) que tiene el pulpo de la comarca desde 2016. Los armadores adheridos a la marca están agrupados en Arpesos y su presidente, Julio Blanco, reacciona con prudencia a una noticia conocida ya por todo el sector. "A la marca no le viene muy bien la noticia, pero ahora toca parar", señala, al tiempo que señala que esta campaña estaba siendo pésima. "Tampoco ayudó el mar, desde septiembre hubo muchos temporales y el pulpo quiere mar en calma y sol", señala.

El vicepresidente de Arpesos, también patrón de Viavélez, pone sobre la mesa otro problema y es el mantenimiento de la marca de calidad, un sello que se renueva cada cinco años. El mantenimiento de la certificación supone un desembolso de unos cien mil euros cada lustro, sumando el coste de la renovación y la cuota fija anual. "De momento hay que aguantar y ver lo que pasa. La marca toca renovarla el año que viene y habrá que buscar ayudas para mantenerla, es muy favorable para el sector y para la comarca y no se puede perder", sostiene José Manuel García.

Noticias relacionadas

Cabe añadir que la empresa gallega Alfrío fue la última en adquirir el lote de pulpo MSC. No en vano, Arpesos hace una venta colectiva cada mes y esta firma se hizo con el montante correspondiente a marzo, el último en muchos meses.