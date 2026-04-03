EEUU desprotege las especies en peligro de extinción en el Golfo de México para extraer petróleo

El Comité de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos, un organismo que depende del Gobierno, se ha reunido esta semana por primera vez en 35 años y ha aprobado por unanimidad retirar las limitaciones que pesaban sobre las prospecciones de petróleo y gas en el golfo de México para proteger a cetáceos y otras especies amenazadas. La decisión se toma en un momento marcado por la subida de los hidrocarburos derivada de la guerra contra Irán.

El comité, que en EEUU es apodado el «Escuadrón de Dios» por su poder para decidir el destino de especies animales, celebró el martes una breve reunión en el Departamento de Interior en Washington en la que sus siete integrantes -entre ellos los secretarios de Interior, Defensa y Agricultura- aprobaron eliminar las restricciones existentes para las empresas petroleras.

Esta ha sido la cuarta reunión del comité en toda su historia y la primera desde 1991, según informa la agencia Reuters.

El rorcual es una de las especies amenazadas que quedan sin protección en la zona / WWF

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró al comité que esta exención era «una cuestión de seguridad nacional urgente», y dijo que las demandas en curso basadas en la Ley de Especies en Peligro amenazaban con detener la producción de petróleo y gas.

«Esto no se trata solo de los precios del gas. Se trata de nuestra capacidad para abastecer de energía a nuestras fuerzas armadas y proteger a nuestra nación», manifestó Hegseth al comité.

Los ecologistas critican la decisión

El Gobierno de Donald Trump ha argumentado que las protecciones para especies como ballenas o tortugas en el golfo de México han estado limitando la producción de hidrocarburos y que levantar estas restricciones incrementará esos volúmenes y fortalecerá la seguridad nacional.

Entre las especies protegidas por las restricciones que estaban en vigor estaba el rorcual, el pez sierra peine y una variedad de tortugas marinas.

Varias especies de tortugas marinas quedan ahora amenazadas / Shutterstock

«La extinción es un precio inaceptable a pagar, especialmente cuando prácticas de sentido común, consolidadas desde hace tiempo, pueden garantizar que el desarrollo responsable de la energía y la recuperación de la fauna puedan coexistir», ha asegurado el presidente y consejero delegado de National Wildlife Federation, Collin O’Mara, en un comunicado al criticar la decisión.

Greenpeace también se ha declarado alarmado por esta medida. A este grupo le preocupa tanto el «impacto biológico inmediato» como que «represente la ruptura de uno de los tabúes legales más sagrados del derecho ambiental estadounidense: La Ley de Especies en Peligro (ESA) de EE. UU. de 1973, que ha sido durante décadas una de las herramientas más poderosas del mundo para prevenir extinciones».

«El principio fundamental de esa ley era claro: si un proyecto implica la desaparición de una especie, no debe llevarse a cabo», recuerda la entidad.

El caso de la ballena de Rice

Supondría, asimismo, «una sentencia de muerte para la ballena o rorcual de Rice, una especie de la que apenas quedan unos 50 ejemplares en todo el planeta, llegando a afectar a muchas otras».

La ballena de Rice, en peligro de extinción, ha sido objeto de litigios relacionados con la exploración de petróleo y gas en el Golfo de México en los últimos años. Es una de las especies de ballenas más raras del mundo, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Un análisis ambiental federal realizado el año pasado determinó que las colisiones de embarcaciones relacionadas con la perforación de petróleo y gas representan una grave amenaza paraesta ballena. El grupo ambientalista Sierra Club también argumentó ante un tribunal federal que la especie es vulnerable a los derrames de petróleo y al cambio climático, entre otros problemas.

Los abogados del grupo ambientalista Centro para la Diversidad Biológica impugnaron de inmediato la decisión, según consta en los documentos presentados ante el tribunal federal de Washington.

"El Tribunal también debería anular, por arbitraria, caprichosa y sin fundamento alguno, la determinación del Secretario de Defensa de que la seguridad nacional de alguna manera obliga a la exención ilegal de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) aprobada sin objeciones por el Comité", declaró el grupo en su demanda.

Noticias relacionadas

Un grupo de la industria del petróleo y el gas afirmó que las actividades en el Golfo siguen estando sujetas a protecciones ambientales en virtud de diversas leyes federales, entre ellas la Ley de Protección de Mamíferos Marinos y la Ley Nacional de Política Ambiental.