España consolida su peso en la economía verde: ya es el cuarto país de la UE en empleo ambiental

La transición ecológica ya no es solo un objetivo político: también es empleo. España se ha consolidado como el cuarto país de la Unión Europea con más empleos verdes, solo por detrás de Italia, Alemania y Francia, según los últimos datos de Eurostat.

En total, el país suma más de 523.000 puestos de trabajo vinculados a la economía medioambiental, un sector que no deja de crecer y que incluye desde la gestión de residuos hasta las energías renovables o la eficiencia energética en edificios.

El dato encaja dentro de una tendencia clara en toda la UE. En apenas una década, el empleo verde ha pasado de 3,63 millones de trabajadores en 2014 a 5,83 millones en 2023, lo que supone un aumento del 60%. Es decir, más de dos millones de nuevos empleos ligados a actividades sostenibles.

Posición destacada

España no lidera la clasificación, pero se mantiene estable en una posición destacada. Italia encabeza el ranking con más de 1,16 millones de empleos verdes, seguida de Alemania (906.000) y Francia (817.000). Detrás aparece España, que no ha bajado del cuarto puesto desde que hay datos comparables.

El crecimiento no se limita al empleo. La llamada economía ambiental también mueve cifras relevantes. En 2023, la producción vinculada a este sector en la UE alcanzó los 1,3 billones de euros, casi el doble que hace diez años.

En este apartado, España vuelve a situarse entre los países clave, con una producción de 106.700 millones de euros, por detrás de Alemania, Italia y Francia, que mantienen el liderazgo.

Detrás de estas cifras hay un cambio de fondo. La economía verde ya no se limita a nichos concretos, sino que se ha extendido a sectores tradicionales que están adaptándose: construcción, industria, energía o gestión de recursos.

El dato que deja la fotografía es claro: el empleo ligado al medio ambiente ya es estructural en Europa. Y España, aunque no lidera, está plenamente dentro del grupo que marca el ritmo.