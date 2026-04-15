80 hipopótamos de la antigua finca del narco Pablo Escobar serán sacrificados: este es el motivo

Continúa el culebrón de los hipopótamos del ya fallecido narco Pabo Escobar. Lo que comenzó como un capricho excéntrico criminal, que llevó a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico privado, se ha convertido en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país, donde esta especie, considerada exótica invasora, se reproduce sin control.

En 2022, ya había casi 200 hipopótamos descendientes de esos primeros cuatro ejemplares, traídos de África hace más de 30 años. Fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control, que incluyen medidas como su sacrificio o su traslado a otros países, que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Sin una política de control de la población, se estima que para el 2030 llegarían a ser más de 500 y en 2035 superarían los mil.

"Salvar los ecosistemas"

Debido a esto, el Gobierno de Colombia ha anunciado este lunes un plan de manejo de hipopótamos, que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.

Cartel instalado en las inmediaciones de la finca / Agencias

«Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas», ha declarado la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no ha sido exitoso.

De este modo, se practicarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos «aprobados por expertos en el manejo de estos procesos».

Los 80 ejemplares que serán sacrificados en encuentran en la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país, donde estaba su zoológico, y también en la cercana Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.

Pero aparte, de estas áreas selváticas, no se descarta la intervención en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que por ello suponen un peligro para la población humana.

Traslados fallidos a otros países

Los hipopótamos son animales muy territoriales que pueden vivir hasta 50 años y suelen volverse agresivos ante la presencia de humanos, por lo que son un peligro para campesinos y pescadores del río Magdalena, el principal de Colombia.

Hipopótamos en Colombia / Agencias

La decisión de sacrificar a estos ejemplares ha sido tomada tras el fracaso de otros métodos de control, como el traslado de los paquidermos a países como México, Filipinas, Perú, India y Sudáfrica, después de que sus gobiernos no emitieran los permisos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) necesarios para completar la gestión, informa la agencia Efe.

La ministra Vélez ha explicado que los hipopótamos colombianos tienen una «pobreza genética» debido a la endogamia, lo que ha ocasionado «daños genéticos que ya son visibles» en algunos ejemplares y que limitan su reintroducción.

Ningún país los quiere

«Aunque ha habido conversaciones con países como Sudáfrica, no están particularmente interesados en recibir nuestros especímenes toda vez que vienen con presuntos daños genéticos por el número tan reducido de individuos con los cuales se formó esta población», ha detallado Vélez.

El Gobierno declara haber realizado gestiones diplomáticas con al menos siete países receptores durante los últimos seis meses, sin tener ninguna respuesta. «Ese silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibir a los individuos», ha añadido la ministra de Ambiente.

Entrada a la Hacienda Nápoles, donde vivía el narcotraficante / Agencias

Desde que se declaró a los hipopótamos como especie exótica invasora en 2022, las autoridades técnicas han recomendado reducir su población en por lo menos 33 animales por año, cifra que no se ha cumplido, lo que supone una demora que ha motivado la ejecución de «un plan de choque para inclinar la curva».

Sin embargo, el plan del Gobierno ya ha empezado a recibir críticas de entidades defensoras de los animales, quienes consideran que el Ministerio de Ambiente debe estudiar otras alternativas para controlar la creciente población de hipopótamos.

Noticias relacionadas

«Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables; menos aún, si, como en este caso, son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal», ha afirmado en su cuenta de X la senadora Andrea Padilla, quien defiende medidas como la esterilización quirúrgica y el confinamiento, aunque sean más costosas que la eutanasia.