Malas noticias: la vegetación ‘escala’ más de 2 metros al año las montañas del Himalaya, al retroceder nieve

El verde está invadiendo la Antártida como consecuencia de la desaparición de hielo y el calentamiento global. No es una buena noticia. Pero esta misma tendencia se observa en otras partes del planeta, tradicionalmente desprovistas de vegetación por la existencia de nieve permanente, como son las cumbres del Himalaya. Ahora, una investigación de la Universidad de Exeter (Reino Unido) ha comprobado cómo va ‘subiendo’ la vegetación montañas arriba.

El estudio examinó la línea de vegetación alpina (el límite superior que alcanza la vegetación en las montañas) en seis regiones del Himalaya, desde Ladakh (India), en el extremo oeste de la cordillera, hasta el extremo este, en Bután. Los investigadores descubrieron que la vegetación está creciendo cada vez a mayor altitud en toda la región del Himalaya.

Casi 7 metros al año en Nepal

Entre 1999 y 2022, la línea de vegetación se desplazó hacia arriba en las seis regiones, con incrementos que oscilaron entre 1,42 metros por año en Khumbu (donde se encuentra el Everest) y 6,95 metros por año en Manthang, Nepal. En consonancia con el calentamiento global, el equipo destacó la disminución de la profundidad de la nieve como un factor clave que podría explicar estos cambios.

Mapa con las zonas estudiadas / Universidad de Exeter

«La zona alpina es un entorno hostil dominado por plantas más pequeñas y arbustos leñosos», afirmó la autora principal del estudio, Ruolin Leng, del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de Exeter. Pero, a medida que cambia el clima global, las condiciones en el Himalaya se modifican de diversas maneras: desde cambios de temperatura y variaciones en la capa de nieve hasta la disponibilidad de agua y nutrientes.

Lo cierto es que el Himalaya se está calentando más rápido que el promedio mundial. La investigación se centró en el deshielo y sus implicaciones para el suministro de agua del que dependen miles de millones de personas.

Menos nieve, menos agua para la población

De hecho, el objetivo principal del estudio no eran las plantas, pero la expansión de las comunidades vegetales también puede afectar al ciclo del agua, destacan los autores. Otras investigaciones han alertado que esta progresiva pérdida de hielo en el Himalaya puede causar un severo desabastecimiento a la población de esta región.

La profesora Karen Anderson, del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Campus Penryn de Exeter en Cornualles, añadió: «Solemos pasar por alto estas pequeñas plantas, pero este es un ejemplo perfecto de cómo los procesos a pequeña escala pueden tener repercusiones en importantes cuencas hidrográficas con ríos que abastecen de agua potable a millones de personas”.

De la nieve de Himalaya depende el agua de millones de personas / Agencias

“Si tenemos en cuenta que hablamos de un ecosistema alpino muy extenso que abarca una vasta área en el Himalaya, tiene el potencial de generar efectos significativos», añadió.

Cada vez más verde

El estudio combinó imágenes de satélite con datos climáticos a largo plazo para evaluar la vegetación, y así se detectó tanto el reverdecimiento (mayor cantidad de vegetación o vegetación frondosa) como el oscurecimiento (que podría indicar una menor cantidad de vegetación o mayor cantidad de vegetación leñosa).

En todas las regiones estudiadas, las tendencias de reverdecimiento fueron más frecuentes que las de oscurecimiento, aunque que se observaron tendencias significativas de oscurecimiento en las regiones orientales, específicamente en Khumbu y Bután.

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Investigaciones previas realizadas por este mismo equipo ya habían mostrado que la vida vegetal se está expandiendo en la región del Himalaya, pero este nuevo estudio lo evalúa con mayor detalle y cuantifica la tendencia, confirmando que evoluciona al alza.