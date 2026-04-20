Descubren que los loros usan nombres propios para llamarse entre sí

De todos es sabido que los loros (una superfamilia de aves con numerosísimas especies) que se crían en cautividad pronuncian palabras por imitación de las que oyen a los seres humanos, y también reproducen sonidos que escuchan. Sin embargo, un grupo de científicos ha descubierto que sus habilidades van más allá: son capaces de usar nombres propios para llamar a otros loros.

La profesora de Biología Lauryn Benedict, de la Universidad del Norte de Colorado (EEUU) realizó un amplio estudio sobre loros que viven con humanos. Junto con otros investigadores, analizó las vocalizaciones de más de 880 ejemplares que vivían en cautividad y escucharon a muchas de estas aves usar nombres propios para identificar a otros individuos, de forma similar a como hacen las personas.

Los loros son una superfamilia de aves con numerosísimas especies / Agencias

Benedict y sus colegas emplearon los datos del proyecto ManyParrots, que es una red de investigadores que estudian el aprendizaje vocal de los loros mediante la recopilación de grabaciones y otros datos.

Grabaciones en vídeo

De los 413 vídeos grabados, 88 de ellos mostraban loros que pronunciaban nombres para referirse a personas y animales. Es más, los investigadores comprobaron que algunas aves no solo aplicaban nombres a un conjunto a categoría específicos, como “personas”, sino a un individuo en particular.

Los loros que así se comportan utilizan los nombres en diversas situaciones sociales, incluyendo saludos, despedidas o cuando reclaman atención por alguna causa determinada.

Curiosamente, muchos ejemplares también dicen su propio nombre únicamente para llamar la atención, según observaron.

Los loros son animales con sorprendentes cualidades / Agencias

El equipo de científicos considera que estos animales poseen las habilidades cognitivas y vocales necesarias para usar nombres propios de diferentes maneras, desde comunicarse con personas hasta hablar de alguien que no está presente en ese momento.

Resultados no uniformes

Sin embargo, los resultados no son uniformes en todos los individuos analizados. La variación observada entre especies y ejemplares concretos de una misma especie mantiene abiertas muchas preguntas sobre cómo, cuándo y por qué los animales usan o no esta capacidad para llamar a otra criatura por su nombre.

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No es la primera vez que los científicos creen haber visto signos de utilización de nombres propios en determinadas especies de animales, pero aún no se han podido equiparar esos sonidos con nombres propios como tales con total certeza. Sin embargo, dado que los loros ‘hablan’ el idioma de los humanos, esta investigación ha permitido comprobar de manera fehaciente la utilización de estos nombres propios para referirse a otros animales y personas.