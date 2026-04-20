Inventan un compuesto natural que elimina casi todos los residuos de pesticidas de la fruta

Numerosas investigaciones demuestran que las frutas, verduras y hortalizas continúan presentando restos de pesticidas de todo tipo cuando llegan a nuestra mesa. Su lavado bajo el agua puede reducir su cantidad, pero no los elimina por completo: sigue quedando al menos la mitad de estos químicos. Ahora, investigadores de una universidad canadiense han desarrollado una solución totalmente natural que no solo mejora notablemente este lavado, sino que, además, mantiene frescas las frutas mucho más tiempo. Es una garantía para los consumidores y un modo de prolongar la vida de estos alimentos.

Investigadores de la Universidad de la Columbia Británica (UBC), en Canadá, han desarrollado una solución líquida de lavado natural y biodegradable que elimina más del 86% de los residuos de pesticidas de la superficie de las frutas analizadas, además de retrasar su marchitamiento.

A la izquierda, la doctora Yang junto a otras integrantes del equipo / UBC

Esto supone que las frutas a las que se aplica esta solución pueden mantenerse en perfectas condiciones de consumo durante muchos más días, según los resultados del estudio publicado en la revista ACS Nano.

«Nuestro objetivo era crear un líquido de lavado sencillo, seguro y asequible que mejorara tanto la seguridad como la calidad de los alimentos», afirmó Tianxi Yang, autora principal y profesora asistente de la Facultad de Sistemas Agrarios y Alimentarios de la UBC. «La gente no debería tener que preocuparse cuando compra productos frescos».

Un compuesto de tipo vegetal

Si bien los niveles de pesticidas en frutas y verduras están estrictamente regulados por las diferentes normativas, lo cierto es que siguen quedando residuos de estos peligrosos compuestos químicos cuando se venden en el mercado. Cuando se comen grandes cantidades de fruta, cosa recomendable por los nutricionistas, la cantidad de residuos puede acabar superando los límites recomendados.

El nuevo método de lavado utiliza diminutas partículas hechas de almidón —el mismo carbohidrato que se encuentra en el maíz y las patatas— y recubiertas de hierro y ácido tánico. El ácido tánico es un compuesto vegetal que le da al té y al vino su sabor seco. Cuando el hierro y el ácido tánico se unen, forman cúmulos pegajosos, similares a una esponja, que pueden atrapar los pesticidas y eliminarlos de la superficie de la fruta.

A la izquierda, un grano de uva sin y con la solución de lavado y, a la derecha, una porción de manzana / UBC

El equipo probó el método de lavado aplicando tres pesticidas de uso común a manzanas en concentraciones típicas y reales de aproximadamente 10 miligramos por litro.

En las pruebas realizadas con manzanas, este preparado eliminó entre el 86 y el 94 por ciento de los pesticidas. En cambio, enjuagar con agua del grifo, bicarbonato de sodio o almidón común suele eliminar menos de la mitad de estos residuos.

Mantiene la fruta fresca por más tiempo

Su uso no puede ser más sencillo. Después de lavarla, la fruta se sumerge en la solución para formar una capa ligera, comestible y biodegradable. Las manzanas cortadas tratadas con el recubrimiento se oxidan mucho más lentamente y pierden menos agua en el refrigerador. Las uvas se mantuvieron jugosas durante 15 días a temperatura ambiente, en comparación con el notable marchitamiento que experimentaron las que no recibieron este tratamiento.

«El recubrimiento actúa como una segunda piel transpirable. Los indicadores de calidad de los alimentos, como la acidez y los azúcares solubles, también se mantuvieron más altos en la fruta recubierta», afirmó Yang.

El recubrimiento también mostró efectos antimicrobianos, lo que significa que puede inhibir las bacterias dañinas.

Dado que los ingredientes son sumamente económicos y se mezclan con agua, los investigadores afirman que este producto podría fabricarse a gran escala fácilmente para su uso industrial. El equipo trabaja actualmente en el perfeccionamiento, la ampliación y las pruebas de la fórmula para su uso en plantas procesadoras comerciales, donde la fruta se limpia antes de su envío.

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«Nuestras primeras estimaciones de costes sugieren que añadiría aproximadamente tres centavos de dólar por manzana, un precio comparable al de los recubrimientos comerciales actuales, pero con el beneficio adicional de eliminar pesticidas y prolongar la vida útil», explicó Yang.