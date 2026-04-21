Cientos de entidades y científicos de España se movilizan contra el recorte de la Directiva del Agua

La anunciada flexibilización de la Directiva Marco del Agua de la UE, impulsada con la intención de “simplificar” los trámites administrativos, redundará en una reducción generalizada de las garantías que aseguran la protección de los recursos hídricos comunitarios y pondrá en peligro su conservación. Así lo afirma un manifiesto firmado por 271 entidades y 302 representantes del mundo científico y académico de España, que piden que se paralice esta reforma.

La modificación de la Directiva Marco del Agua “permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, requerimiento clave de la Directiva”. Como la reforma de la norma permitirá relajar los requisitos que se exigen actualmente, eso supondrá que determinadas actividades mineras e industriales puedan aumentar sus niveles de contaminación de las aguas de ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos en general, señala el escrito.

Aumentará el riesgo de contaminación

El recorte de la Directiva “facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los sistemas acuáticos”, lo cual “incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana”.

Imagen de una masa de agua subterránea / Shutterstock

También “tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial, que necesitan de estos recursos hídricos”, añade el manifiesto.

Pero, además, esta simplificación administrativa “abrirá una puerta que facilitaría que también otros proyectos y actividades, no solo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos”.

Los minerales críticos, en el origen de todo

Esta decisión de la UE se produce, según una comunicación reciente de los órganos comunitarios, para “promover el acceso a materias primas”, en un intento por reducir la actual dependencia europea de los minerales críticos de China.

Fuerte rechazo del sector científico a la modificación de la Directiva / Agencias

El origen del problema se sitúa en las protestas del sector minero. Decenas de compañías extractivas avisan desde hace tiempo que la directiva les impide recibir las autorizaciones necesarias para llevar a cabo proyectos clave, pensados para obtener materiales cuya escasez es un problema en Europa desde hace años. Desde la Unidad de Gestión Sostenible de los Recursos de la Comisión destacan que los cambios en la normativa hídrica no se plantearían si no fuese por el déficit de elementos como el litio, cobalto, el cobre, el boro, el galio, el germanio, el níquel o el wolframio.

Solo el 39,5 % de las aguas superficiales alcanza un buen estado ecológico y el 26,8 % un buen estado químico" SEO/BirdLife

"La necesidad de extraerlos de Europa se vuelve urgente si queremos avanzar en la electrificación y la transición verde sin depender de países como China, el principal proveedor que recientemente ha limitado la salida de estos materiales", destacaban recientemente a El Periódico de Cataluña fuentes comunitarias. El litio, por ejemplo, es esencial para la producción de baterías y vehículos eléctricos.

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Sin embargo, todo ello puede ir en detrimento de la calidad de las aguas, sobre todo cuando aún no se han recuperado de su situación de deterioro en la UE. Eva Hernández, de SEO/BirdLife, una de las entidades firmantes del manifiesto, recuerda que "pese a que el estado de las aguas subterráneas ha mejorado gracias a la Directiva Marco, sólo el 39,5 % de las aguas superficiales alcanza un buen estado ecológico y el 26,8 % un buen estado químico, principalmente debido a contaminantes tóxicos, lo que revela una brecha entre los objetivos y su aplicación”.