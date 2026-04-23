Este es el ‘árbol milagroso’ capaz de eliminar hasta el 98% de los microplásticos del agua

El árbol moringa es conocido desde hace tiempo por sus numerosas cualidades depurativas, pero un reciente estudio científico ha demostrado además que tiene la facultad de filtrar los microplásticos que contiene el agua.

Estas pequeñas partículas, de tamaño a menudo invisible al ojo humano, proceden de envases degradados, neumáticos de coches, tejidos, pintura y otros muchos objetos y materiales fabricados con plástico. Acaban incorporándose a los sistemas hídricos a través de la lluvia y la humedad.

El mayor peligro de los nanoplásticos es que penetran en el cuerpo humano y en sus órganos vitales, como pulmones, riñones, hígado y el propio torrente sanguíneo, además del corazón o el cerebro.

Mejor incluso que los productos químicos

En un estudio reciente, se ha comprobado que las semillas del llamado árbol milagroso o moringa igualan o incluso superan a los productos químicos existentes a la hora de filtrar microplásticos de PVC, uno de los tipos de plástico más perjudiciales para la salud humana. Podría tratarse de una alternativa natural para retener estas peligrosas partículas.

Flores y hojas del moringa / Agencias

De hecho, el uso de la moringa para la depuración del agua es realmente antiguo: se cree que los antiguos egipcios ya la utilizaban para eliminar bacterias y reducir la turbidez del agua.

Es un árbol que se caracteriza por su rápido crecimiento, resistencia a la sequía y escasas necesidades de agua. Además, esta especie de hoja perenne apenas requiere insumos y, además, actúa como sumidero de carbono, prospera en suelos áridos y degradados y favorece la biodiversidad. Reúne, por tanto, un gran número de cualidades.

Múltiples aplicaciones

Suele recibir el apelativo de ‘árbol milagroso’ debido a su amplia gama de usos, desde el tratamiento de la desnutrición y diversas enfermedades hasta la purificación del agua e incluso productos antienvejecimiento.

Actualmente, los países europeos emplean métodos tanto físicos como químicos para eliminar los microplásticos de las aguas residuales. Pero ello soluciona un problema, pero puede crear otros a cambio.

Se trata de una especie que tiene numerosas utilidades terapéuticas / Agencias

El sulfato de aluminio, conocido habitualmente como alumbre, es una sal inorgánica que se utiliza como coagulante en el tratamiento del agua para separar los microplásticos y otros contaminantes y poder retirarlos.

Si bien es eficaz para la depuración, un uso inadecuado puede elevar los niveles de aluminio en el agua, algo que se ha relacionado con posibles trastornos neurológicos, entre ellos la enfermedad de Alzhéimer.

El alumbre también genera grandes volúmenes de lodos durante el proceso de coagulación, que resultan difíciles de gestionar y eliminar, por lo que suelen acabar en vertederos, donde pueden liberar toxinas que se filtran al suelo y a las masas de agua.

La producción de alumbre también causa fuertes impactos ambientales, ya que exige la explotación a cielo abierto de bauxita en regiones tropicales como Australia, Brasil, Guinea, Guyana o Jamaica, lo que puede provocar deforestación y pérdida de hábitats, recuerda el portal Euronews.

Puede eliminar el 98% de los microplásticos

Un estudio dirigido por Gabrielle Batista en la Universidad Estatal Paulista (UNESP), en Brasil, y publicado en 'ACS Omega', demuestra el potencial de la moringa como alternativa vegetal y no tóxica.

El trabajo compara el alumbre con un extracto salino elaborado a partir de moringa. Ambos coagulantes actúan neutralizando la carga eléctrica negativa que hace que las partículas de microplástico se repelan entre sí y esquiven los filtros. Una vez neutralizadas, las partículas se agrupan en agregados de mayor tamaño, los llamados flóculos, que pueden retenerse en un filtro de arena.

Tanto el alumbre como su equivalente de moringa eliminaron con éxito más del 98% de las partículas de PVC presentes en el agua, si bien la moringa resultó ser más estable y fiable en un rango de pH más amplio. Las partículas tenían un tamaño de unos 15 micrómetros, lo bastante pequeño como para atravesar los filtros estándar.

Microplásticos y nanoplásticos son un problemas omnipresente / Getty

Los científicos comprobaron que la moringa es igual de eficaz en la filtración en línea que en la filtración directa, lo que significa que podría eliminar la necesidad del costoso y energéticamente intenso proceso de floculación, encargado de unir las partículas coaguladas.

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Uno de los inconvenientes que, según los investigadores, requiere un análisis más detallado es la liberación de carbono orgánico disuelto durante el proceso, algo que podría complicar las etapas posteriores de tratamiento. La moringa también debe probarse a gran escala para confirmar su eficacia.