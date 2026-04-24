El Consorcio Terra y Grupo Silvoturismo desarrollarán una aplicación móvil para dar una segunda vida a los residuos textiles

El Consorcio Terra y Grupo Silvoturismo, empresa especializada en servicios ambientales, han anunciado que apadrinarán y desarrollarán la aplicación móvil Clothes to Earth (C2E), una iniciativa de dos jóvenes emprendedoras, contando también con el asesoramiento estratégico del Colegio de Ambientólogos de la Comunidad Valenciana (CoAmbCV).

Esta colaboración público-privada busca materializar una herramienta tecnológica innovadora diseñada para transformar la gestión de los residuos textiles y promover la economía circular a la ciudadanía.

El proyecto nace del talento de Blanca Horta y Raquel García, quienes resultaron ganadoras de la primera fase de la 15ª Maratón de Creación de Start-ups UMH, promovido por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Gracias a este reconocimiento, las emprendedoras recibieron un mentoring especializado por parte del CoAmbCV, liderado por su vicepresidente y gerente del Consorcio Terra, Pablo Martínez.

Este proceso de mentoría ha sido el catalizador para que Grupo Silvoturismo se sume a la iniciativa como socio tecnológico y mentor empresarial, encargándose del desarrollo técnico de la aplicación diseñada por las jóvenes ilicitanas.

La meta principal es que la ciudadanía disponga de una herramienta accesible que resuelva la actual falta de información clara sobre el destino de la ropa usada. Para asegurar la trazabilidad y el correcto cierre del ciclo de vida de los materiales, el proyecto ya ha iniciado contactos con Gerescal y Re-Viste , los nuevos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs) dedicados a la recuperación y reciclaje de textiles.

La aplicación Clothes to Earth funciona como un "diagnóstico circular" que, mediante un sencillo formulario, ayuda al usuario a decidir qué hacer con las prendas que ya no utiliza. Dependiendo del estado de la ropa, la app sugiere diversas rutas sostenibles: reutilización, derivando a tiendas de segunda mano o vintage y ONGs para prendas en buen estado; reparación, con acceso a talleres de costura locales o tutoriales de "Do It Yourself" (DIY) y upcycling para extender la vida útil de la prenda; y reciclaje, localizando contenedores certificados, ecoparques y puntos limpios para prendas textiles que ya han cumplido su ciclo.

Además de facilitar la gestión de residuos, la app incluye un "laboratorio de rescate" con soluciones específicas para manchas o daños severos, y un sistema de puntos C2E que recompensa el compromiso de los usuarios con descuentos y beneficios en comercios locales. La plataforma también permitirá a los ciudadanos medir su "huella positiva", visualizando datos reales como el ahorro de litros de agua o la reducción de emisiones de CO2 logrados mediante sus acciones.

Con el apoyo de Silvoturismo y el Consorcio Terra, el siguiente paso será la realización de una prueba piloto en la provincia de Alicante para validar el uso de la aplicación y el flujo de prendas en los comercios colaboradores, sentando las bases de un modelo de consumo más consciente. Como reza el lema del proyecto: "No queremos cambiar la ropa, queremos cambiar la forma en la que el mundo se viste".

El Consorcio Terra está formado por municipios de las comarcas de El Comtat y parte de l’Alcoià y l’Alacantí: Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro de Alcoy, l'Orxa, Planes, Quatretondeta y Tollos, junto a Alcoy, Benifallim, Ibi, Penàguila, Tibi, Agost, Aigües, Busot, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, La Torre de les Maçanes y Xixona. Junto a estas 37 entidades locales, son miembros del Consorcio Terra, la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante.