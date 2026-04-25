El 98% de los compromisos ecológicos de las empresas cárnicas y lácteas mundiales son falsos

Un estudio científico encabezado por la Universidad de Miami (EE UU) estima que el 98 % de las afirmaciones y compromisos medioambientales recientes de las mayores empresas cárnicas y lácteas del mundo pueden clasificarse como ecopostureo.

La investigación que publica la revista Plos One analizó 1.233 declaraciones medioambientales extraídas de los informes de sostenibilidad y los sitios web de acceso público de 33 de las mayores empresas cárnicas y lácteas del mundo, correspondientes al periodo 2021-2024.

El objetivo era evaluar si dichas afirmaciones esbozaban formas claras y viables de reducir su impacto medioambiental, o si se trataba de ecopostureo, engañoso o intencionadamente engañoso.

'Ecopostureo' basado en promesas vagas

La gran mayoría de las afirmaciones medioambientales «son un ‘greenwashing’ engañoso que se basa en promesas o proyecciones vagas», según el estudio que resumen la revista.

El 'greenwashing' o ecopostureo inunda los productos comerciales / Pixabay

La industria cárnica y láctea representa el 57 % de las emisiones totales de la producción alimentaria mundial y al menos el 16,5 % de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, recuerda el estudio.

Las autoras examinaron las afirmaciones medioambientales estudiadas utilizando un marco de ‘greenwashing’ y señalaron que 1.212 (98 %) podían clasificarse de ecopostureo y citan como por ejemplo la frase «producir lácteos climáticamente neutros a más tardar en 2050».

Las promesas, las afirmaciones no verificables y el ecopostureo no son estrategias exclusivas de la industria cárnica y láctea, aunque la ganadería sí tiene un impacto desproporcionadamente alto en los gases de efecto invernadero a nivel mundial, indican las investigadoras.

«Nos preocupa que estas afirmaciones puedan inducir a error al público, influir en los consumidores y reducir la presión sobre los responsables políticos para que adopten medidas climáticas», en palabras de la autora principal del estudio Jennifer Jacquet.

Promesas vacías y relaciones públicas

Las empresas cárnicas y lácteas hablan mucho sobre el cambio climático, pero «cuando gran parte» de lo que dicen «parecen ser promesas vacías que no están respaldadas por pruebas ni inversiones, empieza a parecer más una maniobra de relaciones públicas que una preocupación por el planeta», ha señalado Jacquet, citada por Plos One.

Entre la empresas tenidas en cuenta en el estudio figuran las lácteas Nestlé o Danone y las cárnicas Danish Crown, Cargill o Marfrig.

El estudio ha analizado las grandes empresas del sector / Agencias

De las 1.233 declaraciones analizadas, 841 (68 %) se clasificaron como relacionadas con el clima, ya que abordaban directa o indirectamente las emisiones de gases de efecto invernadero o el impacto del cambio climático, lo que pone de relieve cómo el cambio climático se ha convertido en una forma principal de enmarcar los compromisos de sostenibilidad.

467 afirmaciones (38 %) eran proyecciones futuras no verificables, como ‘alcanzar la neutralidad en carbono para 2030’ o ‘permitir la restauración de 600.000 millones de litros de agua en regiones con estrés hídrico para 2030’.

Los autores encontraron pruebas justificativas aportadas por las propias empresas para 356 (29 %) de las 1.233 afirmaciones estudiadas; solo se aportaron pruebas científicas académicas para respaldar tres de estas afirmaciones, dos de las cuales estaban relacionadas con el clima.

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Además, 17 de las 33 empresas han asumido ahora compromisos de cero emisiones netas (frente a las apenas 4 empresas que se comprometieron a ello en 2020), que parecen basarse en la compensación de las emisiones de carbono más que en la descarbonización directa, señala el texto.