El Consorci Mare ya ha implantado 145 contenedores de textil y aceite en sus municipios

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, sigue ampliando su prueba piloto de la recogida consorciada del aceite doméstico y el textil usado. Ya son 145 contenedores implantados en 15 municipios de la Marina Alta y Baixa y pronto se expandirá aún más la red, con la instalación de otros 13, ampliando los municipios participantes a 17.

Uno de los últimos municipios en firmar el convenio de colaboración es l’Alfàs del Pi, donde ya se han implantado 10 contenedores de textil usado y 14 para el aceite doméstico, que se ampliarán pronto con 6 nuevos puntos de recogida. También se implantarán nuevos contenedores en Llíber, Bolulla y Guadalest.

“Gracias a este convenio, damos un nuevo servicio a los ciudadanos de Alfàs y sus visitantes, ayudando a los vecinos a separar mejor en casa y así reducir el rechazo que llevamos a vertedero,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “En el cuidado del medio ambiente y en esta campaña concreta, quiero destacar la colaboración de todos los municipios de todos los colores políticos que nos están permitiendo avanzar juntos hacia la sostenibilidad”.

Cómo usar los nuevos contenedores

Los residuos textiles deben depositarse en una bolsa de plástico cerrada y, aunque estén en mal estado, se podrán reutilizar o reciclar. Se aceptan todo tipo de residuos: mantas, ropa, calzado, sábanas, peluches, menaje del hogar… También se pueden depositar en la red de ecoparques móviles del Consorci Mare, que visitan semanalmente los 52 municipios.

Contenedores de ropa y textil. / INFORMACIÓN

El aceite de cocina usado, una vez frío, debe ser depositado en una botella de plástico de 1,5 litros bien cerrada. Nunca debe tirarse por el desagüe: si lo hacemos, acabará contaminando ríos y mares y afectando gravemente las redes de alcantarillado municipales. Tampoco se permite depositar en este contenedor aceite de motor, un residuo propio del ecoparque, o botellas de vidrio, que deben separarse en los iglús verdes.

El Consorci Mare, además, ha puesto a la disposición de la ciudadanía un teléfono para reportar cualquier incidencia relacionada con los contenedores de textil y aceite usado: 958 43 71 06.

¿Dónde están los nuevos contenedores en l’Alfàs del Pi?

Actualmente, ya se han instalado 24 contenedores en la ciudad: 10 para el textil usado y 14 para el aceite doméstico. Los contenedores de textil usado y ropa se encuentran en:

Calle Valle Inclán, 10.

Intersección de la calle Baviera con la calle Belgrado.

Calle Xirivella, 1.

Calle Finestrat, 1

Frente a la avenida Gran Canaria, 26.

Camí Vell d’Altea, 10.

Junto al parking del mercadillo, en la avenida del Albir, 117.

Junto al colegio CEIP Racó del Albir, frente a la calle Richard Wagner, 6.

Intersección de la avenida Oscar Esplà con la calle J.S. Bach

Avenida Oscar Esplà, 6.

Los vecinos de Alfàs también pueden encontrar contenedores de textil en calle Muixara 2, Camí dels Alguers 1, Calle Falguera 6, junto al ecoparque (calle Tauro 1 y calle Reino Unido 4), frente a la calle Guionista Iborra 19, en Camí de les Coves 4, frente a la calle de les escoles 8, en la avenida País Valencià 9 o en la avenida constitución, junto al parking Patacos.