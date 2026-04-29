La pesca de arrastre en Europa causa 90 veces más daños económicos que beneficios, según un estudio científico

La pesca de arrastre genera beneficios para la sociedad, pero también graves perjuicios por sus impactos económicos. Traducidos ambos en términos monetarios, los daños provocados ascienden a 16.000 millones de euros, mientras que los beneficios suponen 180 millones, es decir, 90 veces menos que los impactos. Esta es una de las conclusiones del primer estudio que cuantifica desde el punto de vista económico los efectos de la pesca de arrastre de fondo en aguas europeas y que ha elaborado un grupo de científicos de National Geographic Pristine Seas, validado por expertos independientes.

El informe concluye que esta modalidad de pesca en aguas europeas “no es solo un desastre ambiental, sino también un fracaso económico”, según el profesor Enric Sala, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del estudio titulado «El valor de la pesca de arrastre de fondo en Europa», publicado en Ocean & Coastal Management.

El elevado importe económico de los daños incluye no solo la destrucción de la vida marina que provoca la pesca de arrastre, sino también los 112 millones de toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera cada año al remover los sedimentos del fondo marino.

Funcionamiento de la pesca de arrastre / Oceana/Levante

«Los aparejos de arrastre de fondo raspan el lecho marino, liberando carbono que ha estado almacenado en el océano durante siglos», afirmó Kat Millage, investigadora marina del National Marine Research Institute.

Pero, aparte, hay que tener en cuenta las emisiones directas realizadas por las embarcaciones, debido al uso de combustibles fósiles.

Las Áreas Marinas Protegidas no se libran

Uno de los hechos que destaca la investigación es que el 23% de la pesca de arrastre de fondo en Europa se realiza en Áreas Marinas Protegidas (AMP), porcentaje que es aún mayor en la zona económica exclusiva de España, entre otros países. Se trata de una contradicción que apuntan los autores, dado que en estas zonas es donde más daño ocasiona esta práctica y, por tanto, más a salvo de ella deberían estar.

Tortuga marina atrapada en redes / Agencias

Los daños sobre especies marinas que no se desean capturar son enormes: “La pesca industrial, que implica arrastrar pesadas redes —algunas del tamaño de doce Boeing 747—, daña el lecho marino, capturando una cantidad asombrosa de especies no deseadas, conocidas como capturas incidentales”, explica el informe.

Investigaciones recientes catalogaron más de 3.000 especies de peces capturadas con redes de arrastre de fondo a nivel mundial, incluidas especies en peligro de extinción. El impacto en los ecosistemas de la eliminación de tantas especies del océano aún no se comprende del todo, pero es probable que sea muy negativo.

La pesca artesanal puede suplir al arrastre industrial

«No todo lo grande es malo, ni todo lo pequeño es bonito, pero cuando existen pruebas claras de que los costos económicos y/o ambientales de los artes de pesca móviles a gran escala superan cualquier beneficio social derivado de la explotación del recurso, entonces es correcto buscar alternativas y eliminar gradualmente dichas operaciones», comentó Jerry Percy, asesor principal de Low Impact Fishers of Europe (LIFE).

Los pescadores artesanales europeos, por otro lado, demuestran a diario que podemos alimentar a las comunidades mediante la pesca sostenible, sin perturbar las zonas de desove ni generar emisiones de carbono, añade el experto.

El informe cuantifica beneficios y perjuicios de la pesca de arrastre de fondo / cepesca

El estudio aporta además el dato de que son los contribuyentes europeos los que, con sus impuestos, subvencionan este tipo de pesca “destructiva” a través de sus gobiernos. “Los gobiernos europeos gastan aproximadamente 1170 millones de euros en la pesca de arrastre de fondo para compensar el precio del combustible y otros costes en nombre de la seguridad alimentaria y laboral. Sin embargo, sin estas subvenciones, la pesca de arrastre de fondo no sería rentable para algunos países, como Bélgica, España, Gran Bretaña, Portugal y Rumanía”, afirman.

El 75% de la vida marina atrapada se desecha

Además, añade el estudio, la pesca de arrastre supone una fuente de desperdicio alimentario realmente impresionante. “Hasta el 75 % de la vida marina atrapada en redes de arrastre de fondo muere y se desecha de nuevo al océano, con un valor de 220 millones de euros anuales. Entre los animales descartados se incluyen peces juveniles no deseados, peces de bajo valor comercial, tiburones bentónicos como el tiburón gato y el cazón, rayas y mantarrayas, así como esponjas, ascidias, estrellas de mar, corales y plumas de mar”.

A la hora de cuantificar los beneficios económicos, el estudio tiene en cuenta las proteínas suministradas por esta modalidad de pesca, que al proporcionar el 2% de la proteína animal consumida en Europa, genera un valor social estimado de 2.460 millones de euros.

La pesca artesanal genera tres veces más empleos en Europa que las flotas de arrastre, afirma el estudio

En cuanto al empleo, los barcos de estas flotas dan trabajo a menos de 20.000 personas en Europa, lo que genera un beneficio social de 1.780 millones de euros al año. “En comparación, la pesca artesanal en Europa genera aproximadamente tres veces más empleos que los barcos de arrastre industriales”, señala la investigación de National Geographic Pristine Seas.

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Los autores aportan algunos ejemplos de países que ya han anunciado la prohibición de la pesca de arrastre en las Áreas Marinas Protegidas con vistas a la recuperación general de la biodiversidad y el lecho marino. Es el caso de Grecia y Suecia, que no la permitirán a partir de 2030. También el plan de acción de la Comisión Europea prevé idéntica medida.