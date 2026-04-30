Los Moros y Cristianos frente al cambio climático

Las calles se llenan de música, el olor a pólvora lo inunda todo y el colorido de los trajes marca el paso de una tradición centenaria. Los Moros y Cristianos son, sin duda, la expresión máxima del patrimonio cultural y la idiosincrasia de la Comunitat Valenciana, especialmente de la provincia de Alicante.

Sin embargo, tras la majestuosidad de los desfiles y la hermandad de las filaes y comparsas, existe una realidad invisible pero tangible: el impacto ambiental de las celebraciones multitudinarias.

Vídeo de YouTube sobre un tema interesante.

Conscientes de que la diversión no debe estar reñida con la responsabilidad Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen en España, y Grupo Silvoturismo impulsan la reconocida campaña ‘La Reconquista del Vidrio’, que ha logrado, con el paso de los años, que el reciclaje sea una parte más de la fiesta.

Grupo Silvoturismo, empresa alicantina con 25 años de trayectoria en la gestión de servicios ambientales, es la responsable de desarrollar en cada nueva edición esta campaña desde que la concibiera hace casi una década. Diseño y creatividad, conciencia medioambiental e impacto mediático son las claves para que la iniciativa llegue a toda la ciudadanía, ya sean festeros o visitantes. Todo ello en alianza con los 38 ayuntamientos participantes y las juntas festeras, colaboradores indispensables para el éxito de la acción.

El análisis de impacto es vital para medir cómo la conciencia ambiental va ganando terreno en cada nueva edición en las kábilas, casales, masets y cuartelillos. / INFORMACIÓN

La creatividad de la imagen de campaña, un guiño al trencadís valenciano en el que botellas y tarros de vidrio forman una trama de vistosos colores que incluye el verde corporativo de Ecovidrio, el desarrollo de la plataforma web, la creación de un selfie point, toda la logística necesaria y el contacto directo con los 38 ayuntamientos, son las claves del desarrollo de la campaña. También el análisis de impacto posterior es vital para medir cómo la conciencia ambiental va ganando terreno en cada nueva edición en las kábilas, casales, masets y cuartelillos.

La mecánica del éxito: Educación a pie de calle

La campaña no se limita a la instalación de contenedores decorados con la imagen de campaña y la provisión de cubos en las sedes festeras, sino que su alma reside en la educación ambiental, la concienciación ciudadana como pieza clave para conseguir unas fiestas verdes y medioambientalmente sostenibles.

La campaña se basa en la educación ambiental, la concienciación ciudadana como pieza clave para conseguir unas fiestas verdes y medioambientalmente sostenibles. / INFORMACIÓN

Un equipo especializado de educadores de Silvoturismo recorre las sedes festeras de las 38 poblaciones, de las cuales 31 pertenecen a la provincia de Alicante —auténtica cuna de esta tradición—. Desde Sax y Bocairent, donde arranca el calendario anual, hasta el cierre en Monforte del Cid, pasando por hitos como Alcoy, la campaña se desarrolla en un total de 38 municipios en los que los propios educadores se integran en la fiesta.

La campaña se desarrolla en un total de 38 municipios en los que los propios educadores se integran en la fiesta, en este caso en la reciente Glòria de Alcoy. / INFORMACIÓN

En concreto se realiza además de en las mencionadas localidades en San Vicente del Raspeig, Banyeres de Mariola, Onil, Muro, Petrer, Biar, Elda, Rojales, Benissa, Pego, Agost, Orihuela, Novelda, Xàbia, Oliva, la Vila Joiosa, Guardamar del Segura, Almoradí, Callosa de Segura, Ontinyent, Cocentaina, Aielo de Malferit, Aspe, Xixona, l’Olleria, Mutxamel, Ibi, Altea, Crevillent, Albaida, el Campello, Callosa d’en Sarrià, Calp y la Font de la Figuera.

Su misión es clara: informar sobre el impacto ambiental que generan las acciones cotidianas durante los días de celebración y la necesidad de separar correctamente los residuos, especialmente los envases de vidrio. Para facilitar esta tarea, se entregan cubos con ruedas a las comparsas y se refuerza la red pública con los icónicos iglús verdes de Ecovidrio, decorados específicamente con la imagen de la campaña. Esta cercanía, sumada a incentivos como originales abridores de botellas o el sorteo de miniglús en los concurridos "selfie points", ha logrado que el mensaje penetre en el entramado de la fiesta.

La sana rivalidad que caracteriza a los bandos moro y cristiano se traslada también al reciclaje a través de un concurso entre municipios. / INFORMACIÓN

Asimismo, el impacto de esta campaña impulsada por Ecovidrio y ejecutada por Silvoturismo es cuantificable. Solo en la edición de 2025, la iniciativa ambiental logró recuperar 263.657 kilos de envases de vidrio. Este volumen de residuos, que de otro modo habría acabado en vertederos, ha sido reintroducido en la cadena de producción, ahorrando energía y materias primas, y evitando emisiones de CO2.

La sana rivalidad que caracteriza a los bandos moro y cristiano se traslada también al reciclaje a través de un concurso entre municipios. En la última entrega de premios que acogió Orihuela y que tuvo lugar a principios de este mismo mes, presidida por la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti, se reconoció el esfuerzo de tres poblaciones que lideraron sus respectivas categorías (Atabales, Darbukas y Dolçaines): Orihuela, l’Olleria y Aspe. Estas localidades no solo destacaron por los kilos recogidos por festero, sino por su implicación activa en la difusión del mensaje de sostenibilidad.

Silvoturismo actúa como nexo de unión, coordinando una red donde cada actor desempeña su papel. / INFORMACIÓN

2026: Una reconquista que no se detiene

Con la entrega de premios de 2025 aún reciente, el engranaje de ‘La Reconquista del Vidrio’ está en marcha desde principios de año. El calendario es exigente y el objetivo es ambicioso: superar las cifras de recuperación de vidrio y ampliar el número de festeros concienciados. En esta nueva edición, los festeros volverán a demostrar que la separación en origen y el reciclaje es la mejor respuesta a la emergencia climática.

La participación activa de los alcaldes, concejales y juntas festeras es también fundamental. Silvoturismo actúa como nexo de unión, coordinando una red donde cada actor desempeña su papel. Para motivar a las comparsas, este año se mantiene el sorteo de dispensadores de bebida personalizados, un incentivo que premia el gesto cotidiano de depositar la botella en el contenedor verde.

En esta nueva edición, los festeros volverán a demostrar que la separación en origen y el reciclaje es la mejor respuesta a la emergencia climática. / INFORMACIÓN

‘La Reconquista del Vidrio’ es, quizás, una de las campañas más genuinas de cuantas se realizan en la geografía valenciana. Su valor reside en que contribuye a mejorar las fiestas, reconociendo la idiosincrasia de los Moros y Cristianos —el arraigo y el sentimiento de pertenencia a una filà o comparsa— y se adapta a ella.

Grupo Silvoturismo, con su profundo conocimiento del territorio alicantino, ha sabido cómo conseguir que ‘La Reconquista del Vidrio’ forme parte de la propia fiesta, logrando que los educadores ambientales sean colaboradores necesarios para que el municipio donde se desarrollan sea reconocido por su civismo y compromiso.

En definitiva, ‘La Reconquista del Vidrio’ es también un proyecto de transformación social que utiliza la alegría y la unión de los Moros y Cristianos para construir un futuro más verde y sostenible. Gracias a la labor de Grupo Silvoturismo y el impulso de Ecovidrio, la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana no solo celebran su historia, sino que demuestran que la tradición más querida es aquella que también sabe cuidar de su entorno.