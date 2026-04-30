Estos son los insectos más grandes del planeta: un palmo de longitud

Los insectos son animales pequeños, incluso muy pequeños. Es una de sus principales características. Pero no siempre es así. Existen especies verdaderamente grandes, tanto como un ave. Y muchas superan el palmo de longitud. Son gigantes en un mundo pequeño y que sirven para demostrarnos, una vez más, cómo de diversa y sorprendente es la naturaleza.

El libro de reciente aparición ‘La vida de los bichos’, de Julia Rothman (Errata Naturae), es una explosión de color, gracias a las magistrales ilustraciones que inundan sus páginas. Es un manual sobre insectos que ofrece información básica sobre este amplio grupo de animales, pues más de la mitad de las especies vivas que hay en la Tierra son insectos.

En el capítulo dedicado a los más grandes, estos son lo que se citan:

Gran bruja blanca (Thysania agrippina).

Impresionante mariposa que alcanza hasta 30 centímetros de envergadura. Sus aparatosas alas blancas lo convierten en el insecto más grande conocido, pero no el más largo, pues lo hay todavía de mucha mayor longitud. La Gran Bruja Blanca se distribuye desde México hasta Uruguay, y ocasionalmente se encuentra también en Texas (EEUU). La coloración de las alas de la T. agrippina, caracterizada por líneas zigzagueantes oscuras sobre un fondo blanco cremoso, le permite camuflarse sobre la corteza de los árboles. Aún hoy en día se desconocen muchos aspectos de esta apasionante especie.

Escarabajo Goliath.

Tienen una longitud de entre 10 y 12 centímetros y es uno de los insectos más grandes conocidos, aparte de ser el más voluminoso. Suele vivir en los bosques tropicales de África. En realidad, se llama escarabajo Goliat a una amplia familia que incluye varias especies de gran tamaño.

Escarabajo goliat / Agencias

Se alimentan de néctar y polen, así como de fruta y savia de los árboles. Son tan grandes que cuando vuelan, su sonido se parece al de un helicóptero.

Escarabajo Titán (Titanus giganteus).

Este insecto alcanza hasta 17 centímetros de longitud y vive en la Amazonía de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y el centro-norte de Brasil. Su comportamiento es tan discreto que se ignoran aún muchas cosas de esta especie. De hecho, no se han encontrado todavía larvas de esta rara especie. Se cree que pueden vivir en madera podrida. Sus mandíbulas son tan poderosas que pueden cortar un lápiz, aunque solo las usan para defenderse.

Saltamontes gigante (Tropidacris cristata).

Son los saltamontes más grandes que existen, con una envergadura de hasta 24 centímetros. Los adultos tienen alas visiblemente rojas, lo que los hace muy vistosos. Se distribuye por varios países de América y vive en una gran variedad de hábitats, tanto en tierras bajas como altas. Su envergadura es impresionante, pero también lo es su longitud, con unos 14 centímetros.

Un saltamontes gigante, con las alas desplegadas / Pinterest

Escarabajo hércules (Dynastes hercules).

Debido a su impresionante cuerno frontal, este coleóptero alcanza los 17 centímetros de longitud total. Este cuerno parte de la cabeza, pero de su tórax arranca otro, algo más corto, que sale al encuentro del primero y con el que parece formar una pinza. Las hembras no los tienen. Vive en los bosques tropicales de América Central y del Sur. Su fortaleza física es impresionante, pues es capaz de cargar un peso 850 veces mayor que el de su propio cuerpo.

Insecto palo de Chan (Phobaeticus chani).

Este impresionante insecto es el más largo del mundo, con nada menos que 60 centímetros de longitud. Esta descomunal medida incluye sus largas patas delanteras completamente extendidas. Su cuerpo, por sí solo, mide 35,7 centímetros. Es originario de la isla de Borneo, en el sudeste asiático.

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Como todos los insectos palo, su anatomía ha evolucionado biológicamente para camuflarse entre las ramas de las selvas donde vive y pasar así inadvertido a sus depredadores. El número de ejemplares que han sido vistos por el hombre es realmente escaso, menos de una decena. Son animales nocturnos y muy poco activos.