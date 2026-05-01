Reproducción a la baja
Animales de todo tipo reducen su fertilidad por los químicos sintéticos y el calentamiento global
No solo los humanos pierden capacidad reproductiva, lo mismo sucede con amplias familias de especies
El aumento de la infertilidad no es algo que se limite a los seres humanos. Las agresiones que sufre la naturaleza a través de numerosos frentes están reduciendo el potencial reproductivo de muchas formas de vida, según acaba de desvelar una investigación científica.
El trabajo ha permitido identificar las causas fundamentales en la pérdida de la capacidad reproductiva de las especies silvestres: los productos químicos sintéticos (como pesticidas o PFAS) y el calentamiento global, que no actúan de forma aislada, sino conjuntamente, ejerciendo de este modo una presión creciente sobre la fertilidad y la fecundidad (la capacidad biológica de un organismo para reproducirse) en un amplio espectro de especies.
Los efectos observados incluyen desequilibrios en la desigual proporción de ambos sexos, así como una menor calidad de óvulos y espermatozoides, y anomalías en el desarrollo de las poblaciones, además de una disminución de las mismas.
Además, el impacto detectado no se limita a una sola generación; perdura en las siguientes y tiende a empeorar cuando la exposición a sustancias químicas y el cambio climático coinciden, como de hecho está sucediendo en amplias regiones del planeta.
Las dos amenazas a la fertilidad
Salvo que se trate de una criatura que vive en el fondo del mar, escapar de los productos químicos sintéticos es prácticamente imposible. Estas moléculas, lejos de ser biológicamente inertes, una vez liberadas, se introducen en los sistemas vivos a través de los alimentos que consumimos, el aire que respiramos o mediante la absorción directa por el organismo.
El reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) es la principal normativa de la Unión Europea para salvaguardar la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que plantean las sustancias químicas. Para ello, evalúa sistemáticamente la seguridad de las sustancias químicas utilizadas en estos países.
1.000 sustancias químicas peligrosas
De las 140.000 sustancias químicas sintéticas que hay actualmente registradas, más de 1.000 son disruptores endocrinos (DE), es decir, sustancias que pueden alterar el metabolismo, el crecimiento e incluso reprogramar las vías epigenéticas, desencadenando efectos en cadena que pueden extenderse a través de especies y ecosistemas. Estas sustancias químicas son extremadamente potentes incluso en bajas concentraciones.
Los estudios demuestran además que el aumento de las temperaturas, impulsado principalmente por el cambio climático, está contribuyendo a una pérdida global de biodiversidad. Este factor de estrés ambiental socava la capacidad de los organismos vivos para reproducirse, tanto directa como indirectamente.
El calentamiento global también puede intensificar la toxicidad de los contaminantes, provocando que las sustancias químicas nocivas se acumulen en concentraciones aún más altas dentro de los tejidos de un organismo, donde pueden causar mayor daño.
Para comprender mejor la magnitud de estos impactos, los investigadores fueron más allá de una sola especie y recopilaron y analizaron una gran cantidad de datos científicos existentes en todo el espectro evolutivo, incluyendo invertebrados, peces, aves, reptiles y anfibios, mamíferos y humanos. El objetivo era identificar patrones generales en todas estas familias de animales.
Una mezcla letal: calentamiento y químicos
El resultado de ese análisis es que la carga combinada del cambio climático y los productos químicos sintéticos ha dejado una huella perjudicial en la salud reproductiva de casi todas las formas de vida examinadas en el estudio.
Por ejemplo, un producto químico utilizado en la pintura de barcos desencadena una afección llamada imposex en los caracoles hembra, provocando el desarrollo de órganos reproductores masculinos y la infertilidad de poblaciones enteras. En los peces, la exposición a sustancias químicas que imitan el estrógeno ha causado que los machos desarrollen características femeninas, lo que en algunos casos ha llevado al colapso total de las poblaciones locales.
En los reptiles, como en las tortugas marinas, la temperatura de su nido determina el sexo de sus crías, y el aumento de las temperaturas está produciendo ahora crías casi exclusivamente hembras en algunas poblaciones de tortugas.
Las aves tampoco se libran, ya que pesticidas como el DDT han provocado que las cáscaras de los huevos se vuelvan tan delgadas que se rompen durante la incubación, devastando enormes poblaciones de aves como el halcón peregrino.
Para las focas y los leones marinos, la crisis proviene de dos frentes: la disminución del hielo marino causa abortos tardíos y partos prematuros, mientras que la exposición a productos químicos se ha asociado con tumores uterinos y menores tasas de embarazo.
En humanos, la exposición a PFAS, también conocidos como ‘químicos eternos’, se cree que es el origen de menores probabilidades de concepción y una peor calidad embrionaria. Asimismo, diversos estudios han detectado la presencia de microplásticos en testículos y semen humanos, observándose concentraciones más altas asociadas cuando se ha contabilizado un menor número de espermatozoides.
El estudio concluye que solo una acción global y coordinada para preservar el clima, los plásticos y los disruptores endocrinos podrá proteger nuestra biodiversidad y proteger la salud de nuestro planeta.
- Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- El experimento de un youtuber sobre los combustibles low cost: “Algo no me cuadraba al repostar”
- Jesús Tavira fue asesinado en Alicante con más de una docena de puñaladas, varias de ellas por la espalda
- El alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas: 'Ha sido el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas
- La Policía Local de Torrevieja detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja en la calle
- Ya es definitiva la fecha para la huelga indefinida de profesores: el 11 de mayo arrancan los paros
- Fallece un hombre en El Campello tras caerse por el balcón de una vivienda