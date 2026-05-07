Las siete especies de escorpiones que hay en España: así son sus picaduras

Llegan las altas temperaturas y, con ellas, empiezan a aparecer los escorpiones, también en España. En nuestro país existen siete especies de este arácnido, repartidas por la Península y los dos archipiélagos. Además, al margen de las especies autóctonas hay ya al menos otras dos exóticas, llegadas desde otros ecosistemas, como ocurre con tantas otras especies de fauna y flora.

Los siete principales escorpiones que hay en España son los siguientes, según su nombre científico: Buthus occitanus, Buthus ibericus, Buthus montanus, Buthus elongates, Euscorpius flavicaudis, Euscorpius balearicus y Belisarius xambeui, tal y como figura en el listado del Ministerio para la Transición Ecológica.

De todos ellos, el más frecuente es el Buthus occitanus, cuyo nombre popular es alacrán o escorpión amarillo. Suele vivir en las regiones más cálidas de España.

Y es que cada especie suele encontrarse en hábitats diferentes. Por ejemplo, el Euscorpius flavicaudis, o escorpión negro, con tonos amarillos en varias partes de su cuerpo, habita en zonas más húmedas y de vegetación frondosa.

Ejemplar de escorpión amarillo / Agencias

También existen escorpiones en Baleares y en Canarias, aunque en este último caso se trata de una especie invasora, ajena al archipiélago. En cuanto a Baleares, allí vive Euscorpius balearicus, si bien solo se encuentra en Mallorca y Menorca, concretamente en sus áreas más rocosas y áridas. En Canarias encontramos el Centruroides gracilis, concretamente en la isla de Tenerife, pero procede en realidad de África.

Salen en primavera y verano

Se trata de animales que no están adaptados al frío, motivo por el cual pasan el invierno ocultos e inactivos en agujeros y bajo rocas. Es con la llegada de las temperaturas más altas cuando salen de su hibernación y desarrollan su actividad, sobre todo al atardecer y durante la noche.

Se trata de un animal que es víctima de muy mala prensa, dado que la sola mención de su nombre evoca picaduras dolorosas y hasta mortales, pero no es el caso de las especies que viven en España.

El alacrán o escorpión amarillo vive en las zonas más cálidas de España / Agencias

El Servicio de Información Toxicológica (SIT) explica que, “dada la pequeña cantidad de veneno inyectado, rara vez sus picaduras son graves”, por lo que sus efectos no son comparables a los daños que ocasionan especies que viven en otros países y que sí pueden llegar a causar la muerte.

Qué hacer en caso de picadura

Las picaduras causadas por los escorpiones españoles provocan un fuerte dolor en la zona afectada, inflamación y aparición de edemas. En algunos casos, las víctimas de estos arácnidos pueden acusar dolores musculares, calambres o temblores. Sin embargo, lo más normal es que todos estos síntomas desaparezcan por completo al cabo de 48 horas.

Los escorpiones inoculan su veneno a través de un aguijón ubicado en la punta de su cola. El veneno de los escorpiones es una mezcla compleja que contiene neurotoxinas y otros componentes, incluidas las toxinas alfa, que afectan los canales de sodio.

Los expertos aconsejan, en caso de sufrir una picadura, inmovilizar la zona afectada y desinfectarla con agua y jabón o algún antiséptico.

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El escorpión amarillo y el escorpión negro son las especies que presentan más potencial de picaduras en la Península, pero, según la Revista Sanitaria de Investigación, no existen motivos para preocuparse especialmente en caso de ser objeto de uno de estos ataques, pero sí estar atentos a los síntomas por si fuera necesaria una atención especializada.