El Congreso Español de Salud Ambiental aborda los nuevos retos del control vectorial

Las Palmas de Gran Canaria acogerá la próxima semana el XVIII Congreso Español y VIII Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, que se celebrará del 13 al 15 de mayo en el Palacio de Congresos Auditorio Alfredo Kraus. La cita, organizada por la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA), reunirá a profesionales, administraciones públicas, entidades científicas y empresas especializadas para analizar los principales desafíos actuales en materia de salud ambiental, bajo el lema ‘Evidencia y acción para un futuro sostenible’.

Lokímica, empresa especializada en sanidad ambiental e integrada en el grupo Rentokil, tendrá un papel destacado en el encuentro a través de la participación de su director técnico, Rubén Bueno Marí, en el Taller 4 del programa, titulado ‘Retos, novedades y soluciones en la gestión integrada de vectores en España’. Esta sesión se celebrará el miércoles 13 de mayo y estará centrada en la vigilancia y el control de vectores, un ámbito cada vez más relevante ante el impacto del cambio climático, la globalización y la aparición de enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos.

Durante su intervención, titulada ‘¿Qué estamos haciendo para reducir el impacto de la Fiebre del Nilo en España?’, Rubén Bueno expondrá la experiencia técnica de Lokímica en la aplicación de protocolos de intervención frente a la fiebre del Nilo en Andalucía, así como los resultados obtenidos y las líneas de trabajo que se están desarrollando para mejorar la preparación ante este y otros virus emergentes.

“Para nosotros es muy importante participar en un foro de referencia como este congreso, porque permite compartir conocimiento técnico, contrastar experiencias y avanzar en estrategias más eficaces frente a riesgos que ya forman parte de la agenda de salud pública”, señala Rubén Bueno.

El taller contará también con la participación de representantes de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que abordarán distintas experiencias de vigilancia y control vectorial relacionadas con arbovirosis, mosquito tigre y programas autonómicos de seguimiento. Además, se presentarán soluciones innovadoras de vigilancia automática de mosquitos, orientadas a una gestión más precisa y sostenible.

En este contexto, Lokímica pondrá el foco en la necesidad de combinar conocimiento entomológico, planificación territorial, intervención técnica y herramientas digitales para reducir el riesgo asociado a enfermedades transmitidas por vectores. “El control vectorial no puede entenderse solo como una actuación puntual. Necesitamos sistemas de vigilancia, datos actualizados y capacidad de anticipación. La experiencia de los últimos años demuestra que estar preparados es clave para proteger la salud de la población”, afirma Bueno.

Uno de los aspectos que se abordarán durante el encuentro será el uso de trampas inteligentes y sistemas de monitorización remota, que permiten obtener información en tiempo real sobre la fluctuación de las poblaciones de mosquitos en zonas vulnerables. Estas herramientas representan una de las principales líneas de innovación en la vigilancia vectorial, al facilitar decisiones más rápidas, precisas y sostenibles.

“Estamos avanzando hacia modelos de trabajo cada vez más preventivos. La tecnología nos permite conocer mejor la dinámica de los mosquitos, actuar antes y optimizar los tratamientos. Ese salto es fundamental para responder a escenarios cada vez más complejos”, añade el también entomólogo y experto en control vectorial.

Además de su participación en el programa técnico, Lokímica contará con presencia en la zona expositiva del congreso, donde dará a conocer el trabajo que desarrolla junto a administraciones públicas en materia de vigilancia, prevención y control de plagas con impacto en salud pública. Por su parte, Rentokil también estará presente para mostrar otras líneas de actividad vinculadas a clientes privados, prevención de riesgos ambientales y control de Legionella.

La presencia en este congreso refuerza el posicionamiento de la entidad especializada en sanidad ambiental, control vectorial y gestión de riesgos biológicos, con una trayectoria consolidada de colaboración con administraciones públicas y entidades responsables de la protección de la salud colectiva.

“El futuro de la sanidad ambiental pasa por la cooperación entre administraciones, comunidad científica y empresas especializadas. Solo desde esa colaboración podremos anticiparnos mejor, actuar con rigor y ofrecer respuestas proporcionadas, eficaces y sostenibles”, concluye Rubén Bueno.