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Lokímica: I+D+i al servicio de una salud ambiental más eficaz, segura y sostenible

La compañía combina tecnología, datos, conocimiento y experiencia para mejorar la prevención en municipios, empresas, industrias, instalaciones de riesgo, puertos y entornos naturales

Última tecnología para el control de plagas.

Última tecnología para el control de plagas. / INFORMACIÓN

R. E.

La salud ambiental se ha convertido en un ámbito estratégico para administraciones, empresas e infraestructuras. La prevención de riesgos, el control de plagas, la desinfección, la desinsectación, la desratización, la prevención de legionella y la vigilancia de vectores forman hoy parte de una misma realidad: proteger la salud de las personas y garantizar entornos más seguros, sostenibles y preparados.

En este contexto, Lokímica ha hecho de la I+D+i una herramienta aplicada al servicio de la prevención. Integrada en el grupo Rentokil, la compañía combina una fuerte implantación territorial con el acceso a estándares internacionales, tecnología avanzada y conocimiento especializado. Su actividad se desarrolla junto a administraciones públicas, pero también en empresas privadas, industrias, instalaciones de riesgo, espacios logísticos, entornos portuarios y áreas naturales que requieren soluciones adaptadas a cada situación.

La innovación en Lokímica no se entiende como un elemento aislado, sino como una forma de trabajar. La monitorización digital, las herramientas de geolocalización, la analítica de datos y la incorporación progresiva de inteligencia artificial permiten anticipar riesgos, priorizar actuaciones y mejorar la trazabilidad de los servicios. El objetivo es intervenir con más información, mayor precisión y menor impacto.

Uno de los ejemplos más visibles es el uso de drones y medios aéreos propios. Lokímica cuenta con equipos de distintas características para tareas de inspección, monitorización y apoyo a tratamientos en zonas de difícil acceso o especial complejidad. Su valor diferencial no reside solo en disponer de tecnología, sino en que los pilotos también son profesionales especializados en salud ambiental y control de plagas. Esta combinación permite interpretar mejor el terreno y aplicar cada recurso con criterio técnico.

La compañía desarrolla servicios DDD en entornos muy diversos, desde edificios e instalaciones municipales hasta espacios industriales, alimentarios, logísticos o buques mercantes. También trabaja en la prevención y control de legionella en instalaciones de riesgo, un ámbito donde la vigilancia, el mantenimiento adecuado y el cumplimiento normativo son esenciales para proteger a usuarios, trabajadores y ciudadanía.

El control vectorial ocupa igualmente un lugar destacado. La expansión de determinadas especies, los cambios ambientales y el aumento de los periodos de actividad de mosquitos, garrapatas u otros vectores exigen estrategias preventivas, selectivas y sostenibles. Lokímica trabaja en programas que integran conocimiento entomológico, tratamientos específicos, seguimiento de datos y comunicación preventiva.

Todo ello se alinea con el enfoque One Health, que entiende la salud humana, animal y ambiental como realidades conectadas. Además, la compañía refuerza esta visión mediante acciones formativas dirigidas a técnicos municipales, responsables de instalaciones y profesionales del sector.

En un escenario cada vez más exigente, Lokímica consolida un modelo basado en tecnología útil, conocimiento experto y capacidad operativa: una innovación aplicada, medible y orientada a anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problema.

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