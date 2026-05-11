El declive de los insectos polinizadores amenaza la alimentación mundial

Un estudio publicado en la revista Nature vuelve a poner de manifiesto cómo el declive de los insectos polinizadores amenaza los servicios ecosistémicos esenciales que sustentan la alimentación mundial. La investigación evidencia también que la biodiversidad desempeña un papel vital en el mantenimiento de la salud y la seguridad alimentaria.

Desde hace tiempo se sabe que los insectos polinizadores son vitales para la producción de muchas de las frutas, verduras y legumbres que aportan vitaminas y minerales esenciales a nuestra dieta; sin embargo, ahora se ha podido cuantificar la importancia que tienen estos insectos en dichos procesos.

Estos insectos representan el 44 % de los ingresos agrícolas y aportan más del 20 % de la ingesta de vitamina A, folato y vitamina E en el planeta.

La agricultura depende de los insectos / Agencias

Cuando disminuyen las poblaciones de polinizadores, la humanidad corre el riesgo de sufrir una nutrición deficiente, lo que aumenta su vulnerabilidad a enfermedades e infecciones y perpetúa los ciclos de pobreza y mala salud. De hecho, una cuarta parte de la población mundial padece actualmente esta "hambre oculta".

Potenciar los polinizadores

Pero también hay motivos para la esperanza. La investigación demostró que existe un gran potencial para un cambio a mejor: cuando la sociedad apoya a los polinizadores, su nutrición y sus ingresos están llamados a mejorar. Medidas sencillas como plantar flores silvestres, reducir el uso de pesticidas o criar abejas nativas pueden contribuir a aumentar la población de polinizadores, fortaleciendo así los cultivos y el bienestar de las personas.

Thomas Timberlake, de la Universidad de Bristol, afirmó: «Nuestro estudio demuestra que la biodiversidad no es un lujo, sino algo fundamental para nuestra salud, nutrición y sustento”.

“Al demostrar cómo los polinizadores contribuyen a la producción de los alimentos que consumimos, ponemos en evidencia tanto los riesgos de la pérdida de biodiversidad para la salud humana como las grandes oportunidades que hay para mejorar la vida de las personas si se trabaja en armonía con la naturaleza», añadió.

Las mariposas son otro grupo de insectos polinizadores / andrew bladon

Hay alrededor de 2.000 millones de personas que dependen de la agricultura a pequeña escala y un número aún mayor que sufre deficiencias vitamínicas, por lo que proteger los ecosistemas que crean alimentos nutritivos es esencial y crucial para el desarrollo sostenible, señala la investigación.

Los hallazgos del estudio sirven de orientación para ayudar a los responsables políticos y a los agricultores a diseñar sistemas agrícolas más respetuosos con la naturaleza. Si bien la investigación se centra en Nepal, estas mismas interconexiones son de aplicación a los sistemas alimentarios de todo el mundo. Y es que la dieta, incluso en los países industrializados, sigue dependiendo de los polinizadores y los ecosistemas que sustentan la agricultura global.

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El equipo de investigación, integrado por universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) de Nepal, el Reino Unido, Estados Unidos y Finlandia, está poniendo en práctica sus hallazgos en todo Nepal para abordar la disminución de los polinizadores y restaurar los sistemas de polinización que sustentan la producción de alimentos.