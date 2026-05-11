Nuevo informe europeo: estas son las cuatro frutas más contaminadas por pesticidas

Un nuevo informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) revela que el 25,5 % de las frutas y verduras vendidas en la UE contienen más de un residuo de pesticida a la vez. Este hecho ha llevado a la entidad internacional Pesticide Action Network (PAN), que lucha contra estas sustancias, a acusar a la UE de “engañar” sobre la seguridad de las dosis actualmente autorizadas.

El contenido de informe “significa que una de cada cuatro frutas y verduras consumidas expone a la ciudadanía a ‘cócteles’ de pesticidas cuya seguridad no ha sido evaluada por la EFSA, a pesar de su obligación legal de hacerlo. Además, la mayoría de los residuos identificados son neurotóxicos, lo que pone en riesgo el desarrollo cerebral de los más pequeños”, señala la entidad.

La actual normativa europea no considera ilegal los ‘cócteles’ de pesticidas en un mismo alimento, siempre que cada sustancia individualmente se encuentre por debajo del límite legal establecido. Sin embargo, advierte PAN Europe, “lo legal y lo seguro no tienen por qué coincidir. Las autoridades reguladoras siempre van por detrás del conocimiento científico: la ciencia demostró hace tiempo que las sustancias que por sí solas parecen no tener ningún efecto, pueden tener un efecto mucho mayor cuando se combinan con otras. Por ello, la EFSA engaña cuando afirma la seguridad de exponerse a los residuos de pesticidas basándose en el supuesto de exponerse solo a sustancias aisladas”.

Las uvas, entre las frutas que más pesticidas peligrosos contienen / Agencias

A juicio del director ejecutivo de PAN Europe, Martin Dermine, "los resultados son preocupantes, ya que evidencias científicas crecientes demuestran que la exposición a residuos de plaguicidas a través de los alimentos está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer y puede provocar infertilidad".

Las frutas más contaminadas

El análisis de la EFSA demuestra que las naranjas, uva de mesa, fresas y manzanas siguen siendo los alimentos más contaminados. Este resultado va en sintonía con los hallazgos de un informe reciente de PAN Europe, que analizó manzanas en 13 países europeos y descubrió que el 85% de las muestras de esta fruta contenían múltiples residuos.

"Los consumidores están expuestos a diario a cócteles de disruptores endocrinos, plaguicidas, PFAS o neurotóxicos, cuyos efectos combinados en la salud no son evaluados", indica Salomé Roynel, responsable de Políticas de PAN Europe.

La fresa, otro gran receptor de pesticidas / Agencias

PAN Europe insta a que la EFSA establezca con urgencia un método para evaluar el efecto cóctel para reducir los límites de exposición permitidos y proteger mejor la salud pública frente a la exposición a cócteles de plaguicidas.

Los pesticidas más peligrosos, los más frecuentes

Además, PAN Europa lamenta la “falta de transparencia” en la comunicación de la EFSA, que en sus comunicados generales solo proporciona estadísticas genéricas sobre los niveles de contaminación y no destaca que los plaguicidas más frecuentes son los más peligrosos, “un dato que, en cambio, queda oculto en su base de datos”.

Los datos de la EFSA muestran que los residuos de plaguicidas prohibidos en la UE, como el clorpirifós o el imidacloprid (dos neurotóxicos dañinos para el desarrollo cerebral fetal), se encuentran entre los residuos más identificados, especialmente aquellos que superan el límite legal.

Noticias relacionadas

"Las sustancias más encontradas son plaguicidas neurotóxicos, como el clorpirifós (a pesar de su prohibición), piretroides o neonicotinoides, todos ellos perjudiciales para el desarrollo del cerebro de los niños. Recomendamos encarecidamente que los padres proporcionen solo alimentos ecológicos a sus hijos, especialmente en el caso de las frutas y verduras más contaminadas", aconseja Martin Dermine.