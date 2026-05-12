Polémica por un proyecto de granjas avícolas en una de las últimas áreas de un ave al borde de la extinción

Un proyecto de cinco granjas avícolas en el término municipal de Maranchón (Guadalajara) amenaza la supervivencia de uno de las escasas poblaciones supervivientes de la alondra ricotí, un ave esteparia en peligro de extinción y que, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, podría desaparecer en solo 20 años.

Según ha denunciado la Plataforma para la defensa del Valle y Hoces del Mesa, ese conjunto de granjas avícolas contravendría la filosofía contenida en el futuro Plan de Recuperación de la Alondra Ricotí de la Junta de Castilla-La Mancha, cuyo trámite ha iniciado el gobierno regional.

Un portavoz de esta plataforma, Pedro García Lario, ha explicado a Efe que mientras la Junta refuerza la protección de esta ave, especialmente sensible ante la actividad humana, «continúan avanzando proyectos de macrogranjas en el mismo territorio afectado».

El borrador del nuevo marco de protección, según afirma Pedro García, reconoce expresamente la extrema vulnerabilidad de esta ave y señala la fragmentación y pérdida de hábitat como una de sus principales amenazas, reforzando así la necesidad de proteger no solo sus áreas críticas, sino también la conectividad ecológica de su territorio.

Puntos en los que aún subsiste la especie, según los más recientes recuentos / SEO/Birdlife

Las cinco granjas previstas en Maranchón se ubicarían en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo’, hábitat de especies en peligro de extinción de la alondra ricotí y de otras aves vulnerables o de especial interés.

En peligro de extinción

La alondra ricotí (Chersophilus duponti) es una de las aves esteparias más amenazadas de Europa y su presencia en el continente se limita a España. Ligada a estepas arbustivas y parameras abiertas, esta especie ha experimentado un acusado declive poblacional y una fuerte contracción de su área de distribución en las últimas décadas, lo que ha motivado su catalogación oficial como especie en peligro de extinción desde 2023 en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Los datos científicos reflejan una tendencia regresiva sostenida. Un estudio liderado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) señalaba en 2023 que la población europea descendió un 29,9 % entre 2004 y 2022, al pasar de cerca de 3.300 machos territoriales registrados entre 2004 y 2009 a menos de 2.300 en 2022. Además, su área de distribución se había contraído un 35,9 %, ocupando en ese último año menos de 624 kilómetros cuadrados en España. La reducción fue especialmente intensa en regiones como Murcia (−90 %), Comunidad Valenciana (−77 %) y Andalucía (−63 %), y la especie ha desaparecido de provincias como Zamora, Palencia y Toledo, mientras que se encuentra al borde de la extinción en Burgos, Cuenca, Albacete y Granada.

Posible extinción en veinte años

Más del 90 % de los ejemplares se localizan en solo cuatro provincias: Soria, Zaragoza, Teruel y Guadalajara. No obstante, los estudios de viabilidad advierten de una probabilidad de extinción de entre el 84 % y el 90 % en los próximos 20 años si no se aplican de inmediato planes de recuperación eficaces.

El ave presta importantes servicios ecosistémicos en el medio agrario / Adrián Barrero

La modificación de sus hábitats es una de las principales amenazas que sufren, como la conversión de estepas en cultivos, la intensificación agrícola, las repoblaciones forestales, el abandono del pastoreo extensivo de ovino —fundamental para mantener la vegetación baja y adecuada—, la instalación de parques eólicos y solares, proyectos mineros, macrogranjas o roturaciones ilegales han reducido y fragmentado sus territorios. A estas presiones se suman los efectos de fenómenos meteorológicos extremos.

El gobierno regional estudia el proyecto

Por su parte, fuentes de la consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha han explicado a Prensa Ibérica que el cometido de este departamento es “el de evaluar medioambientalmente estos proyectos”, cosa que “los técnicos de la Consejería hacen con el máximo rigor y ajustándose escrupulosamente a la normativa medioambiental que corresponda en función de las características de cada proyecto, es decir, según su tipología”.

Valle del Mesa, en la zona afectada / J. L. Fdez. Checa

“Al igual que en cualquier proyecto que se presenta en Castilla-La Mancha, se tienen en cuenta las posibles afecciones a la biodiversidad del entorno, posibles afecciones que se evalúan, se valoran, y se informan”, añade la Administración autonómica.

Terrenos donde “no tiene presencia reciente”

En el caso de que, durante esta tramitación, “hubiera alguna incompatibilidad con cualquier espacio o especie, se recogería y se informaría a los promotores para que modificaran los proyectos sí siguieran interesados en desarrollarlos. Y si no la hay, los proyectos reciben el visto bueno medioambiental”.

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En todo caso, la consejería de Desarrollo Sostenible descarta que se vaya a dañar a esta especie, pues “todas las instalaciones se ubican en terrenos en los que la alondra no tiene presencia reciente y las ubicaciones no coinciden con la zonificación de área crítica y zona de dispersión del borrador del plan de recuperación de la Alondra ricotí actualmente en fase de estudio e información pública. Por lo tanto, las afirmaciones sobre esas posibles afecciones son valoraciones particulares de una plataforma”.